Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 27 de agosto

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 27 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

1° 6768

2° 6008

3° 8677

4° 3654

5° 9365

6° 3257

7° 8548

8° 4478

9° 2952

10° 5273

11° 7194

12° 1777

13° 1741

14° 0255

15° 9530

16° 9463

17° 8165

18° 7536

19° 8460

20° 2010

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 20, que según el significado de los sueños quiere decir "La fiesta".

1° 0420

2° 6704

3° 7969

4° 3774

5° 8987

6° 2234

7° 3944

8° 7532

9° 5347

10° 4085

11° 2402

12° 4744

13° 1011

14° 2940

15° 5436

16° 7791

17° 6454

18° 9626

19° 0615

20° 6782

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 20, que según el significado de los sueños quiere decir "La fiesta".

1° 5520

2° 5873

3° 5558

4° 0804

5° 7198

6° 2590

7° 6618

8° 9910

9° 8370

10° 1141

11° 5835

12° 8176

13° 3393

14° 3725

15° 7058

16° 5460

17° 7617

18° 3362

19° 5503

20° 6621

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.