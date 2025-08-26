Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 26 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 88, que según el significado de los sueños quiere decir "El papa".

1° 1800

2° 4847

3° 5427

4° 1405

5° 2124

6° 7636

7° 4717

8° 2229

9° 8300

10° 3786

11° 7773

12° 0425

13° 7684

14° 1075

15° 3147

16° 4774

17° 0143

18° 8531

19° 0501

20° 4374

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 61, que según el significado de los sueños quiere decir "Escopeta".

1° 3161

2° 8055

3° 6230

4° 6443

5° 7820

6° 8114

7° 7105

8° 4294

9° 8705

10° 4760

11° 5938

12° 7281

13° 2776

14° 0186

15° 8708

16° 8124

17° 3871

18° 5903

19° 4268

20° 7027

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.