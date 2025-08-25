lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 07:06
Internacionales.

Tercera Guerra Mundial: las ciudades que serían los primeros blancos según la Inteligencia Artificial

Un informe con simulaciones de IA reveló qué ciudades del mundo estarían más expuestas en caso de una Tercera Guerra Mundial.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Tercera Guerra Mundial: las ciudades que serían los primeros blancos según la Inteligencia Artificial

Tercera Guerra Mundial: las ciudades que serían los primeros blancos según la Inteligencia Artificial

La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial preocupa cada vez más en el escenario internacional. Los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, sumados a la tensión política entre Estados Unidos, Rusia y China, generan alertas en organismos internacionales y expertos en relaciones exteriores.

Lee además
Influencers fueron arrollada por un auto mientras comían dentro de un restaurante. video
Viral.

Influencers fueron arrollados por un auto mientras comían dentro de un restaurante
ardillas con verrugas: que se sabe de esta extrana enfermedad y que pasa con los humanos
Fauna.

Ardillas con verrugas: qué se sabe de esta extraña enfermedad y qué pasa con los humanos

Los analistas advierten que la combinación de rivalidades históricas, intereses energéticos y el arsenal nuclear de las grandes potencias configura un escenario de riesgo que recuerda a los momentos más tensos de la Guerra Fría.

Las ciudades más vulnerables en una Tercera Guerra Mundial según la IA

Un análisis realizado con modelos de Inteligencia Artificial identificó a ocho ciudades que serían los primeros blancos en un eventual conflicto global. Se trata de urbes que concentran poder político, económico y militar, y cuya caída tendría un alto impacto estratégico y simbólico.

  • Washington D. C.: sede de la Casa Blanca y el Pentágono, es el corazón político y militar de Estados Unidos.

  • Nueva York: centro financiero mundial, alberga la ONU y Wall Street.

  • Londres y París: claves para la seguridad europea y miembros influyentes de la OTAN.

  • Moscú y Pekín: centros de decisión de Rusia y China, considerados los principales rivales de Occidente.

  • Seúl: vulnerable por su cercanía con Corea del Norte y la presencia militar estadounidense.

  • Tel Aviv: estratégico por su peso tecnológico y las tensiones en Medio Oriente.

Diplomacia y prevención: la clave para evitar el peor escenario

Aunque la hipótesis de la Inteligencia Artificial plantea un panorama inquietante, expertos remarcan que no es un pronóstico inevitable. Las simulaciones sirven como advertencia sobre la fragilidad del orden internacional y refuerzan la importancia de la diplomacia preventiva.

Organismos multilaterales como la ONU y las alianzas regionales continúan trabajando para contener las tensiones y evitar que una escalada derive en un enfrentamiento global.

La historia demuestra que una guerra de estas dimensiones tendría consecuencias devastadoras para la humanidad. Por eso, sostienen los especialistas, resulta vital priorizar el diálogo y la cooperación internacional antes de que la amenaza se convierta en realidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Influencers fueron arrollados por un auto mientras comían dentro de un restaurante

Ardillas con verrugas: qué se sabe de esta extraña enfermedad y qué pasa con los humanos

La ONU declaró la hambruna en Gaza y hay más de 100 niños muertos por desnutrición

La Argentina es el país más odiado de América Latina: las razones

Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego por 60 días en Gaza

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel