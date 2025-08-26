martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 11:34
Estudiantes.

Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

Esta plataforma educativa utiliza IA para mejorar la forma en que los estudiantes se preparan, con herramientas dinámicas y un acompañamiento personalizado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

En tiempos donde la tecnología atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana, también el estudio se ve beneficiado por nuevas herramientas de IA que hacen más fácil aprender. Una de las que más resuena en el ámbito educativo es Study Fetch, una plataforma de inteligencia artificial pensada para que los alumnos practiquen, organicen su tiempo y lleguen mejor preparados a los exámenes.

Lee además
El actor contó que fue acosado por una actriz del elenco de la serie Valeria. video
Streaming.

El actor Benjamín Alfonso contó que sufrió acoso al grabar la serie "Valeria"
Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie. video
Streaming.

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Study Fetch:
Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

Como funciona Study Fetch, la IA que acompaña a los estudiantes

A diferencia de otras aplicaciones, Study Fetch no pretende reemplazar a los docentes. Por el contrario, su propósito es acompañar el proceso de enseñanza y brindar a los estudiantes las mismas oportunidades de alcanzar su máximo potencial. En ese sentido, se presenta como un recurso complementario que potencia la tarea de maestros y profesores.

Entre sus principales funcionalidades se destacan las tarjetas de estudio con distintos niveles de dificultad, cuestionarios personalizados y la posibilidad de generar apuntes de manera automática a partir de documentos. Esto le permite a cada alumno diseñar un método de estudio dinámico, adaptado a su propio ritmo y necesidades.

Una de las grandes innovaciones de la plataforma es Spark.E AI, un chatbot educativo que puede explicar conceptos, aclarar dudas y mantener conversaciones con los estudiantes. Incluso permite realizar llamadas para practicar temas o debatir contenidos, lo que transforma la clásica memorización en un proceso mucho más interactivo y atractivo.

Study Fetch también ofrece beneficios para los docentes: dentro de la herramienta se pueden organizar clases, crear planes de estudio, elaborar presentaciones con gráficos y sumar múltiples recursos que vuelven la enseñanza más dinámica. Así, la inteligencia artificial no solo ayuda a los alumnos, sino que se convierte en un aliado para los maestros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El actor Benjamín Alfonso contó que sufrió acoso al grabar la serie "Valeria"

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

El estilo con looks cómodos que dominarán la primavera – verano

El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix

Nueva tendencia de jeans para esta primavera 2025

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Foto: MPA.
Repudiable.

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Nació enBolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile video
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel