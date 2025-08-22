La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie.

En el Barro , el spin-off de El Marginal , se estrenó hace apenas una semana y rápidamente se posicionó como un éxito dentro de la plataforma que la produjo . Por este motivo, Ana Garibaldi , quien interpreta a Gladys Guerra de Borges , la esposa de Mario Borges , fue invitada al ciclo Desayuno Americano para conversar sobre la producción de Sebastián Ortega .

Durante el diálogo con Pamela David y el resto del panel, compartió su experiencia trabajando junto a la China Suárez en la segunda temporada.

Eugenia se meterá en la piel de Nicole , una prostituta VIP que llega a La Quebrada y debe adaptarse a la vida carcelaria. “ Espectacular. Yo la pasé bárbaro con la China, es común. Es una tipa recopada, nos llevamos bárbaro. Todos nos llevamos bien ”, comentó sobre su compañera de elenco, quien hoy está más en el centro de la atención mediática por su relación con Mauro Icardi que por su trabajo actoral.

La China durante las grabaciones de la segunda temporada de En el Barro.

Luego, Ana compartió una curiosa anécdota detrás de cámara con la cantante. “ De golpe estábamos en la calle filmando y la China había invitado con hamburguesas a todo el equipo artístico y técnico. Todos dijeron: ‘Llegaron hamburguesas’ y la China dijo que eran de parte de ella y empezamos todos: ‘No, estás loca’ ”, recordó, haciendo un repaso del detrás de escena durante el rodaje.

Algunos seguidores asumieron que Suárez integraría el elenco desde el inicio, lo que provocó movimiento y rumores en redes sociales sobre su posible eliminación de algunas escenas. Sin embargo, las aclaraciones oficiales se dieron rápidamente.

La China Suárez compartió un collage elaborado por una fanpage, que repasaba distintos momentos de la filmación con el equipo técnico y el elenco, acompañado de la frase: “Falta menos para conocer a Nicole”. Con este gesto, confirmó de manera sutil que su participación en la serie está asegurada, aunque se dará exclusivamente en la segunda temporada de En el barro.

Al mismo tiempo, la cuenta oficial de la serie contribuyó a aumentar la expectativa de los seguidores. Publicaron una imagen de Suárez y presentaron el nombre y la apariencia de su personaje. “Un poquito de spoiler del personaje de la China Suárez”, indicaron desde el perfil de la serie en redes sociales.

La foto muestra a la actriz en plena acción, dentro de un auto y rodeada de cámaras durante la grabación. El personaje fue definido así: “Nicole, prostituta vip de clientes millonarios”, rol con el que la exCasi Ángeles llegará a la prisión y pondrá en marcha la trama de la ficción.

El recuerdo de la Locomotora Olivera y su paso por la ficción

Por otro lado, Garibaldi recordó la participación de la Locomotora Olivera en el programa. La actriz subrayó la dificultad de hablar de ella tras su fallecimiento. “Me cuesta mucho hablar en pasado de ella, porque es como que… No sé, no caigo todavía”, confesó con sinceridad, remarcando la huella y el impacto que dejó quien compartió escenas intensas y memorables con ella en la serie.

Desde su perspectiva, la convivencia en el set fue armoniosa entre el elenco femenino, destacando las virtudes de la deportista reconvertida en actriz: “Era muy alegre, muy educada, muy coqueta, hípercoqueta”. El afecto y la complicidad se hicieron evidentes incluso durante la filmación de escenas complicadas, ya sea por tensión física o exposición frente a las cámaras.

Eugenia hará de Nicole, una prostituta VIP que llega a La Quebrada.

Durante la apuesta de Ortega, varias protagonistas se mostraron desnudas frente a la cámara, bajo la supervisión de expertos. No obstante, la boxeadora decidió no participar en estas tomas.

Ana relató la conversación que tuvieron sobre el tema y la negativa de la deportista: “No, la Locomotora, nooo. Olvidate. No, no, no. Yo me reía porque me decía: ‘Estás loca. Nena, esto no lo hago ni que me paguen un millón de dólares’”.