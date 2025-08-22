La China Suárez reveló finalmente si está o no embarazada: ¿Qué dijo?

La China Suárez hundió a Wanda Nara.

Después de que Wanda Nara alimentara los rumores sobre un supuesto embarazo, la China Suárez decidió salir a aclarar la situación. En diálogo con Luis Ventura, la actriz desmintió categóricamente la versión y aprovechó para explicar su contexto personal y profesional.

“No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, afirmó la China Suárez al ser consultada por Ventura.

Mauro Icardi y la China Suárez. ¿Qué dijo Wanda Nara? La polémica comenzó con unas declaraciones de Wanda Nara en Puro Show (El Trece), donde sugirió que la actriz podría estar esperando un hijo con Mauro Icardi.

“Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”, expresó, generando un gran revuelo.

Embed Luis Ventura leyó la respuesta de la China Suárez en vivo Durante su participación en A la Tarde (América TV), Ventura compartió detalles exclusivos de su conversación con Suárez. En el programa, leyó fragmentos del intercambio, donde la actriz quiso aclarar los rumores sobre un posible embarazo junto a Icardi. Mauro Icardi y la China Suárez. Más allá de desmentir la noticia, también habló sobre sus proyectos recientes y planes a futuro, dejando pistas sobre cómo continuará su relación con el futbolista.

