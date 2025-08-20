La Quiaca: atacó con un cuchillo a su novio por una supuesta infidelidad

La Quiaca se vio sacudida por un violento hecho de violencia de pareja, ocurrido en las primeras horas del domingo . Según informó la Policía de la Provincia, un joven de 22 años denunció que su pareja lo agredió físicamente y con un arma blanca, provocándole heridas que requirieron asistencia médica inmediata.

El incidente comenzó tras una discusión vinculada a celos y sospechas de infidelidad . La víctima, que reside en Monterrico, había llegado a La Quiaca el sábado para participar de un baile y se hospedó en una habitación facilitada por un amigo.

Agresión con arma blanca

En la mañana del domingo, alrededor de las 9, la pareja del joven se presentó en la vivienda. Según el relato de la víctima, fue despertado a golpes mientras la agresora lo increpaba por supuestas relaciones con otra mujer. En un momento de la discusión, la mujer habría accedido a su cuenta de WhatsApp para verificar su ubicación.

La situación se tornó aún más grave cuando la mujer tomó un cuchillo con mango de madera y le provocó cortes en el brazo izquierdo y una herida punzante en la espalda. Tras el ataque, el joven caminó por la avenida Hipólito Yrigoyen, pero se desvaneció debido a la pérdida de sangre.

La propia agresora solicitó asistencia médica, y la víctima fue trasladada al hospital Jorge Uro, donde recibió atención inmediata por parte del personal sanitario. La denuncia fue formalizada en la Seccional 17 de La Quiaca, y las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales.