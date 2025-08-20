miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 11:33
Policiales.

La Quiaca: atacó con un cuchillo a su novio por una supuesta infidelidad

Un joven de 22 años fue atacado por su pareja durante la mañana del domingo en La Quiaca. La víctima sufrió cortes en el brazo y una herida en la espalda.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ataque con un cuchillo en La Quiaca (imagen ilustrativa).

Ataque con un cuchillo en La Quiaca (imagen ilustrativa).

El incidente comenzó tras una discusión vinculada a celos y sospechas de infidelidad. La víctima, que reside en Monterrico, había llegado a La Quiaca el sábado para participar de un baile y se hospedó en una habitación facilitada por un amigo.

La Quiaca
El hecho tuvo lugar en la ciudad de La Quiaca.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de La Quiaca.

Agresión con arma blanca

En la mañana del domingo, alrededor de las 9, la pareja del joven se presentó en la vivienda. Según el relato de la víctima, fue despertado a golpes mientras la agresora lo increpaba por supuestas relaciones con otra mujer. En un momento de la discusión, la mujer habría accedido a su cuenta de WhatsApp para verificar su ubicación.

La situación se tornó aún más grave cuando la mujer tomó un cuchillo con mango de madera y le provocó cortes en el brazo izquierdo y una herida punzante en la espalda. Tras el ataque, el joven caminó por la avenida Hipólito Yrigoyen, pero se desvaneció debido a la pérdida de sangre.

La propia agresora solicitó asistencia médica, y la víctima fue trasladada al hospital Jorge Uro, donde recibió atención inmediata por parte del personal sanitario. La denuncia fue formalizada en la Seccional 17 de La Quiaca, y las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales.

