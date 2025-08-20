Juntan regalos para celebrar el Día del Niño en el barrio 11 de Octubre de Palpalá

Festejo del año pasado.

Vecinos del barrio 11 de Octubre, en Palpalá, se prepara para celebrar el Día del Niño por segundo año consecutivo y necesita colaboración para poder concretar la jornada destinada a los más chicos de la zona. El evento será este sábado desde las 15.30 en la plaza del barrio.

Ariel Gutiérrez, presidente del centro vecinal, contó que el año pasado la actividad se llevó adelante “con plata de nuestro bolsillo” y que incluyó payasos, pinta caritas, inflables, regalos, música y varias sorpresas. Sin embargo, este año la organización enfrenta mayores dificultades por la situación económica.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 16.43.02 Festejo del Día del Niño el año pasado en el barrio 11 de Octubre. “Hasta ahora nos donaron para la chocolatada, pancitos y bizcochuelos. Lo que sí nos hace falta son juguetes. Tenemos 10, pero en total son aproximadamente 30 niños, porque también se suman los chicos del barrio 25 y aledaños”, explicó.

El dirigente vecinal destacó que cualquier aporte será de gran ayuda: “Por los niños, más que nada. Desde ya estaremos agradecidos si lo pueden difundir y si nos ayudan con eso”.

Quienes deseen colaborar con la donación de juguetes o regalitos pueden comunicarse al 3884 43-6794.

