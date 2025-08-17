domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 08:46
Los reyes del hogar.

Día del Niño: sonrisas y regalos para los más chiquitos

Hoy se celebra el Día del Niño, en donde no solo son los regalos, sino una invitación para reflexionar sobre la importancia de una infancia plena para todos los niños y niñas.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Hoy se celebra el Día del Niño.

Hoy se celebra el Día del Niño.

Se conmemora en nuestro país el Día del Niño, una fecha especial dedicada a homenajear a los niños y niñas, celebrando su inocencia, sueños y la importancia de garantizarles una infancia feliz y segura. Esta jornada es una oportunidad para reflexionar sobre los derechos de la infancia y el compromiso de la sociedad en promover su bienestar integral.

En este día, se suelen organizar actividades recreativas, talleres, eventos culturales y encuentros comunitarios que buscan regalar sonrisas y momentos de alegría. Muchas instituciones y organizaciones realizan campañas solidarias para asegurar que todos los niños, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, puedan disfrutar de este día con dignidad y felicidad.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete adelantó la celebración.
D&iacute;a del Ni&ntilde;o &nbsp;

Día del Niño

Compromiso con los peques

Este tipo de celebraciones también fortalece el compromiso social para mejorar las condiciones de vida de la infancia, garantizando acceso a una educación de calidad, salud, protección y un entorno libre de violencia.

Al honrar la infancia, reafirmamos la esperanza en un futuro mejor, donde cada niño y niña pueda desarrollarse plenamente, con oportunidades y libertad para construir sus propios sueños.

El Día del Niño es, en definitiva, una oportunidad para celebrar la alegría, la ternura y la esperanza que irradian los más pequeños, y un llamado permanente a cuidarlos y protegerlos, porque en ellos reside la continuidad y el progreso de nuestra sociedad.

Dia del niño

