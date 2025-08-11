Día del Niño en Jujuy: los juguetes más buscados y sus precios

El Día del Niño en Argentina se celebra el tercer domingo de agosto. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete confirmó la fecha oficial: 17 de agosto.

A pocos días de celebrarse el Día del Niño, las jugueterías jujeñas están siendo visitadas por familias que siguen en la búsqueda del mejor precio acorde a las economías actuales.

Jujuy. Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de juguetes en el partido ante Colón

El gasto promedio por regalo se estima que roba entre los $15.000 a los $49.500 (como promedio), con la ropa como la opción más elegida, por encima de los tradicionales juguetes. Con un incremento del 9% en relación al año pasado, el gasto previsto por regalo refleja un consumo contenido, pero activo en una de las fechas comerciales más importantes del segundo semestre. La elección de obsequios muestra un giro hacia opciones más funcionales, como la indumentaria, que este año lidera el ranking de rubros con el 33% de las preferencias. Le siguen los juguetes (22%) y los libros didácticos (19%).

Las jugueterías ya registran un movimiento creciente de consultas y compras, impulsadas por promociones bancarias y opciones para distintos presupuestos.

Silvia Cabana, encargada de una juguetería referente en la provincia, explicó que, en comparación con 2024, “hubo un pequeño, muy leve aumento en los precios, casi imperceptible en algunos productos”. Los juguetes para bebés, por ejemplo, se encuentran desde los $8.000, con opciones intermedias en $15.000 y modelos más grandes o elaborados a valores superiores.

Embed - Silvia Cabaña empleada de una jugueteria

Entre los más pedidos para niños mayores destacan los camiones y muñecas. Los modelos de buena marca y durabilidad oscilan entre $20.000 y $30.000, mientras que la línea económica, como la Durabit, ofrece precios desde $3.100 hasta $17.000. También hay opciones de mayor valor, como monopatines, que rondan entre $107.000 y $129.000.

Las tendencias de este año están marcadas por personajes de moda como Stitch, de Jurassic World y superhéroes como Superman. Estos productos pueden encontrarse desde $80.000, con versiones más accesibles para quienes buscan opciones ajustadas al presupuesto.

Juguetes - dia del niño (4)

Promociones bancarias y pagos con tarjeta de crédito en el Día del Niño

En cuanto a las formas de pago, las promociones bancarias juegan un papel clave. “En general, ofrecemos tres cuotas sin interés. Con Banco Macro, del 14 al 17 de agosto, hay financiación de hasta 12 cuotas a través de Viumi. Banco Nación ofrece seis cuotas con Modo, vigente desde hoy hasta el miércoles”, detalló Cabana.

La Cámara de Comercio recordó que este año la fecha de celebración se modificó, lo que generó un movimiento más escalonado de ventas en comparación con otros años.