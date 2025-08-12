Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir una jornada especial este domingo con motivo del Día del Niño, en un evento organizado por el municipio capitalino y el Gobierno de la Provincia. La celebración tendrá lugar en el Centro Deportivo N° 1 Hugo “Pajarito” Cid Conde, en el corazón del Parque San Martín, y promete una mañana cargada de alegría, música, juegos y actividades para toda la familia.

Una agenda llena de actividades Desde las primeras horas de la mañana y hasta las 14, el parque se convertirá en un gran espacio de encuentro y diversión. La propuesta incluye música en vivo, espectáculos, entrega de kits de bienvenida, competencias de bicicletas, actividades deportivas y una kermés con juegos tradicionales en distintos sectores, como la cancha de básquet y las áreas frente al Regimiento.

Distintas áreas municipales y organizaciones acompañarán la jornada con sorpresas y propuestas recreativas para niños y niñas de todas las edades, reforzando los valores de integración, contención y el derecho al juego.

Acceso gratuito con entradas anticipadas El ingreso será gratuito, pero las entradas deberán retirarse con anticipación en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la sede central de la Municipalidad y en Radio Muni. Cada entrada tendrá un número para participar de los sorteos de premios que se realizarán durante el evento.

Una mañana para celebrar la niñez El festejo busca ofrecer a la comunidad una oportunidad de disfrutar al aire libre, en un entorno seguro y festivo, celebrando la niñez con todo el color y la calidez que caracteriza a esta fecha en la ciudad.

