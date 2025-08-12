martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 09:04
Celebración.

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Este domingo llega el Día del Niño y habrá un gran festejo para todas las infancias en Parque San Martín. Las actividades serán libres y gratuitas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir una jornada especial este domingo con motivo del Día del Niño, en un evento organizado por el municipio capitalino y el Gobierno de la Provincia. La celebración tendrá lugar en el Centro Deportivo N° 1 Hugo “Pajarito” Cid Conde, en el corazón del Parque San Martín, y promete una mañana cargada de alegría, música, juegos y actividades para toda la familia.

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín
Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Una agenda llena de actividades

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las 14, el parque se convertirá en un gran espacio de encuentro y diversión. La propuesta incluye música en vivo, espectáculos, entrega de kits de bienvenida, competencias de bicicletas, actividades deportivas y una kermés con juegos tradicionales en distintos sectores, como la cancha de básquet y las áreas frente al Regimiento.

Distintas áreas municipales y organizaciones acompañarán la jornada con sorpresas y propuestas recreativas para niños y niñas de todas las edades, reforzando los valores de integración, contención y el derecho al juego.

Acceso gratuito con entradas anticipadas

El ingreso será gratuito, pero las entradas deberán retirarse con anticipación en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la sede central de la Municipalidad y en Radio Muni. Cada entrada tendrá un número para participar de los sorteos de premios que se realizarán durante el evento.

