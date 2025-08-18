lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 19:54
Educación.

Clases virtuales en IES de Abra Pampa y La Quiaca ante alerta por intensos vientos

La Dirección de Educación Superior de Jujuy anunció la suspensión de clases presenciales en algunas instituciones del norte para priorizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
IES 1 - La Quiaca.

IES 1 - La Quiaca.

Viento norte en Jujuy.

Viento norte en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para toda la provincia de Jujuy para este martes, previendo fuertes vientos que oscilarán entre los 60 y 70 km/hy que, en sectores de montaña, podrían superar los 100 km/h. El pronóstico oficial indica que la jornada comenzará con precipitaciones aisladas y temperaturas mínimas de 7°C, con una máxima prevista de 21°C y ráfagas intensas acompañando el día.

alerta amarilla

Clases virtuales por la alerta amarilla

En este contexto, la Directora de Educación Superior de Jujuy, Carolina Calvó confirmó que, para proteger la integridad de la comunidad educativa, las clases en el Instituto de Educación Superior (IES) Nº 1 de La Quiaca y Abra Pampa se realizarán de manera virtual. Esta decisión busca evitar riesgos innecesarios derivados del intenso viento, que podrían afectar el normal desplazamiento y funcionamiento de la actividad escolar.

Además, la alerta amarilla se suma a una advertencia por incendios forestales en distintos sectores de la provincia, con niveles de riesgo “alto” y “muy alto”, particularmente en la Puna y los valles, debido a la sequía ambiental y la fuerza del viento.

Comunicado - IES

