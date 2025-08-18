Clases virtuales en IES de Abra Pampa y La Quiaca ante alerta por intensos vientos

IES 1 - La Quiaca. Viento norte en Jujuy.

Debido a la alerta amarilla emitida para toda la provincia por fuertes vientos que pueden superar los 70 km/h, el martes se dictarán clases de manera virtual en los IES ubicados en Abra Pampa y La Quiaca. La medida responde a las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional y el riesgo que representan las ráfagas para la región.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para toda la provincia de Jujuy para este martes, previendo fuertes vientos que oscilarán entre los 60 y 70 km/hy que, en sectores de montaña, podrían superar los 100 km/h. El pronóstico oficial indica que la jornada comenzará con precipitaciones aisladas y temperaturas mínimas de 7°C, con una máxima prevista de 21°C y ráfagas intensas acompañando el día.

alerta amarilla Clases virtuales por la alerta amarilla En este contexto, la Directora de Educación Superior de Jujuy, Carolina Calvó confirmó que, para proteger la integridad de la comunidad educativa, las clases en el Instituto de Educación Superior (IES) Nº 1 de La Quiaca y Abra Pampa se realizarán de manera virtual. Esta decisión busca evitar riesgos innecesarios derivados del intenso viento, que podrían afectar el normal desplazamiento y funcionamiento de la actividad escolar.

Además, la alerta amarilla se suma a una advertencia por incendios forestales en distintos sectores de la provincia, con niveles de riesgo “alto” y “muy alto”, particularmente en la Puna y los valles, debido a la sequía ambiental y la fuerza del viento.

