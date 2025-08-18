Ante la alerta amarilla por vientos en Jujuy, el Ministerio de Educación emitió pautas de seguridad para carroceros, escuelas y equipos docentes que trabajan en los canchones de la FNE 2025 .

¡Cuenta regresiva! La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La cartera educativa solicitó extremar la prevención contra el fuego: no encender fogatas ni quemas en canchones y mantener a mano elementos básicos de seguridad (baldes con agua/arena y matafuegos habilitados).

Además, pidió asegurar todos los materiales sueltos (chapas, paneles, estructuras livianas, herramientas, andamios, lonas y cartelería) para evitar que se vuelen y provoquen incidentes.

Se remarcó la importancia de seguir únicamente las recomendaciones oficiales del Gobierno de Jujuy y los municipios, y suspender actividades al aire libre cuando las ráfagas sean intensas.

Para las escuelas

Asegurar elementos sueltos y resguardarse en espacios seguros.

Cerrar ventanas y cortinas; evitar corrientes de aire y alejarse de vidrios susceptibles de quebrarse.

Suspender educación física, recreos prolongados en patios descubiertos y formaciones.

Reportar urgencias edilicias a la Secretaría de Infraestructura: 388 458-0967.

Finalmente, se solicita a estudiantes y docentes mantener vías de evacuación despejadas, revisar anclajes de estructuras altas, cortar el suministro eléctrico ante inestabilidad y no permanecer cerca de árboles o carteles altos durante ráfagas.

carroceros eet palpala.jpg FNE 2025: solicitan a los carroceros extremar cuidados y prevenir incendios en canchones (Imagen de archivo - carroceros de Palpalá)

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios

De acuerdo con la alerta amarilla emitida por el SMN por viento intenso, este lunes 18 de agosto los sectores afectados serán: zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Puna de Susques, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

En estos puntos de la provincia, a partir de la tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Peligro por incendios forestales: nivel alto y muy alto

Por otra parte, el SMN emitió una alerta por peligro de incendios forestales para toda la provincia de Jujuy. La gran mayoría de las localidades se encuentran bajo un nivel alto, mientras que algunos sectores de la Puna presentan advertencia por peligro muy alto.

Cabe destacar que la alerta rige hasta este lunes y, por el momento, no se emitió una renovación.

Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"

El 12 de agosto, por la tarde se produjo un incendio en el predio del colegio Secundario Nº6 de Alto Comedero, más precisamente en el canchón donde los chicos ya están trabajando con su carroza.

image

Qué pasó y cómo se originó el fuego

En diálogo con nuestro medio, Víctor Luna, Vicedirector del Secundario Nº6, explicó que “aparentemente los chicos hicieron ayer una limpieza del canchón para desmantelar el chasis. Y creemos que, con el fin de quemar la basura que sacaron, prendieron fuego y no esperaron a que se apague del todo y se fueron. A los pocos minutos, el fuego llegó a los plásticos que cubren el canchón, lo que produjo que se quemara todo y también algo de cartón que habían juntado para este año”.

Recordando lo sucedido, Luna recordó que este episodio se dio cerca de las 20hs por lo que ya no había nadie en la escuela. “Los vecinos nos avisaron dentro del grupo que tenemos, que comenzaron a ver mucho humo en el lugar. De hecho, fueron ellos mismos quienes llamaron a los bomberos y cuando el Director llegó hasta el lugar, ya lo habían apagado”.