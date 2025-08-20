miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 14:42
Recreación.

San Antonio se prepara para la Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño

Para conmemorar el Éxodo Jujeño, este viernes en San Antonio realizará la Marcha Evocativa y la quema.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
San Antonio también recordará el Éxodo Jujeño con diferentes actividades. Para ello recreará la Marcha Evocativa y la quema para conmemorar los 213 años de la heroica gesta del pueblo jujeño realizada en 1812 y que marco un hito histórico.

La convocatoria es para este viernes 22 de agosto desde las 18 horas en la Ciudad Simbólica, donde ya están preparando todo con la construcción de las casas para la recreación del accionar de los jujeños de esa época en el marco de la lucha independentista.

Desde esa hora se hará la Marcha por la avenida 21 de Septiembre para luego seguir por la calle Sarmiento, Plaza General San Martín y barrio Guillermo Snopek hasta la llegada a la Ciudad Simbólica, donde una multitud será parte de la quema.

¿Qué es la Marcha Evocativa?

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño es un acto histórico y cultural que se realiza cada año en la provincia de Jujuy para recordar el Éxodo Jujeño de 1812, un episodio clave de la Guerra de Independencia argentina.

El evento consiste en una representación nocturna en la que miles de personas marchan desde el casco céntrico de San Salvador de Jujuy hacia el sur, siguiendo la antigua ruta hacia Tucumán. Los participantes, vestidos con ropas de época y portando antorchas, recrean la retirada masiva que encabezó el general Manuel Belgrano junto al pueblo jujeño, cuando debieron abandonar la ciudad y arrasar cultivos, viviendas y recursos para no dejar nada que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.

Generalmente, la marcha tiene lugar la noche del 22 de agosto, víspera del aniversario del éxodo, que se conmemora el 23 de agosto. Además de ser un homenaje al sacrificio del pueblo jujeño, la Marcha Evocativa se convirtió en una de las manifestaciones patrióticas más importantes de la provincia, con fuerte participación ciudadana, presencia de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.

