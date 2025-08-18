Más de 100 agrupaciones gauchas de todo el país desfilarán por el Éxodo Jujeño

En el marco de los festejos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño , Alto Comedero se prepara para vivir una jornada histórica este sábado 23 de agosto. Más de 100 agrupaciones gauchas de distintos puntos del país desfilarán por la avenida Forestal , acompañadas por escuelas, instituciones civiles y fuerzas armadas y de seguridad.

La jornada comenzará con un acto central en Plaza Belgrano , seguido por el tradicional recorrido que se estima iniciará cerca de las 10:30 de la mañana.

La presencia de más de 1 00 agrupaciones gauchas de toda la provincia es uno de los principales atractivos del evento. Además, está confirmada la llegada de representantes de Salta, Tucumán y Buenos Aires.

Se estima que el pasaje de los gauchos iniciará cerca de las 12 del mediodía, llevando consigo caballos, indumentaria típica, banderas y estandartes que representan la identidad cultural.

Desfile cívico, militar y gaucho

El desfile del 23 de agosto es uno de los más importantes del calendario en la provincia de Jujuy, por lo que se espera la presencia de establecimientos educativos, instituciones civiles, fuerzas armadas y de seguridad, además de las agrupaciones gauchas que cada año ponen el broche de oro.

Gauchos jujeños Agrupaciones de todo el país.

¿Qué fue el Éxodo Jujeño?

El Éxodo Jujeño fue una de las gestas más significativas de la historia argentina, ocurrida en 1812, durante las Guerras de Independencia contra el dominio español. Este acontecimiento marcó un hito en la lucha por la libertad y la soberanía del país.

En 1812, el Ejército del Norte, comandado por el general Manuel Belgrano, defendía el territorio del actual norte argentino frente a las incursiones realistas provenientes del Alto Perú (actual Bolivia). Ante el avance de las tropas realistas, que habían tomado la Quebrada de Humahuaca, Belgrano emitió una orden de retirada para evitar la ocupación de la región .

El 29 de julio de 1812, Belgrano emitió un bando disponiendo la retirada general. La orden era clara y contundente: la población debía abandonar sus hogares y destruir todo lo que pudiera ser útil al enemigo. Casas, cultivos, ganado y objetos de valor fueron quemados o llevados, dejando tras de sí solo tierra arrasada .

El 23 de agosto de 1812, la población de San Salvador de Jujuy comenzó su marcha hacia el sur, acompañando al Ejército del Norte. La travesía fue ardua, recorriendo más de 300 kilómetros hasta llegar a San Miguel de Tucumán, donde Belgrano decidió hacer frente a los realistas en la Batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, logrando una victoria decisiva .

El Éxodo Jujeño permitió a las fuerzas patriotas reorganizarse y fortalecer su posición frente al enemigo. Además, evidenció el profundo compromiso del pueblo jujeño con la causa de la independencia, dispuesto a sacrificar todo por la libertad.

Este acto heroico es conmemorado anualmente el 23 de agosto, siendo considerado uno de los mayores sacrificios de la población civil en aras de la libertad .