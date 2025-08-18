lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 16:22
San Salvador de Jujuy.

Operativos de tránsito por el Éxodo Jujeño: cuándo, dónde y cómo serán

Por la conmemoración del Éxodo Jujeño, habrá cortes de calles y desvíos esta semana entre viernes y sábado en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortes en el tránsito por Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa)

Cortes en el tránsito por Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa) 

Esta semana Jujuy conmemorará el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, y como es costumbre lo hará con actividades como la Marcha Evocativa por calles de San Salvador de Jujuy y con el tradicional desfile en Alto Comedero.

Por eso desde la Municipalidad de la capital confirmaron que habrá operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, con corte de calles, prohibición de estacionamiento y desvíos del transporte.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Cortes de tránsito desde las 17 horas

  • Av. Córdoba y Caídos por la Patria.
  • Av. Córdoba y El Yaraví.
  • España y Pje. Lerma.
  • España y Belgrano.
  • Alvear y Gral. Paz.
  • Otero y 19 de Abril.
  • 19 de Abril y Pte. Gorriti.
  • Pte. Gorriti e Yrigoyen.
  • Sarmiento e Independencia.

Desvío del transporte público desde las 19 horas

La ida será por calles Dorrego, Jorge Newbery, Cnel. Iriarte, Av. J.M. Gorriti, Av. Pueyrredón, J. Newbery, Puente Tucumán, Av. Italia y Belgrano y luego el recorrido habitual, mientras la vuelta por Av. Santibañez, Cte. Pérez, Airampo, Av. Bolivia, Av. España, Patricias Argentinas y el recorrido habitual.

Estacionamiento prohibido desde las 12 horas

  • Córdoba entre Caídos por la Patria y Gral. Paz.
  • Salta entre Patricias Argentinas y Lavalle.
  • Urquiza entre Sarmiento y Rotonda Alvear.
  • Newbery entre Dorrego e Iriarte.

El sábado 23 de agosto se concretará el Desfile Cívico-Militar y Gaucho, que se desarrollará sobre avenida Forestal en el barrio Alto Comedero, por lo que quedará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en Av. Forestal desde Caimancito a El Chalicán.

Desfile 23 de agosto 21.jpg
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)

Otras calles cortadas

  • Forestal y Caimancito
  • Tte. Nívoli y Bolsán
  • Aguas Calientes y Yuto
  • Snopek y Yuto
  • Snopek y Bolsán
  • El Arenal y Yuto
  • Yuto y Pje. Arrayanal
  • Yuto y Mina 9 de Octubre
  • Yuto y Las Lajitas
  • Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
  • Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
  • Snopek y Colectora Av. Forestal
  • Modificación de recorridos de las líneas de transporte
  • Líneas San Jorge 7 y 45
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Línea San Jorge 1
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
  • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

