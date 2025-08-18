Operativos de tránsito por el Éxodo Jujeño: cuándo, dónde y cómo serán

Cortes en el tránsito por Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa)

Esta semana Jujuy conmemorará el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, y como es costumbre lo hará con actividades como la Marcha Evocativa por calles de San Salvador de Jujuy y con el tradicional desfile en Alto Comedero.

Por eso desde la Municipalidad de la capital confirmaron que habrá operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, con corte de calles, prohibición de estacionamiento y desvíos del transporte.

Los operativos comenzarán este viernes 22 de agosto con la Marcha Evocativa que abarcara varias calles. La concentración de las delegaciones está prevista en avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro, para luego continuar con la marcha por avenida Córdoba, calle Salta, avenida J.J. Urquiza y Canónigo Gorriti, para finalizar en el Puente Gorriti.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. Cortes de tránsito desde las 17 horas Av. Córdoba y Caídos por la Patria.

Av. Córdoba y El Yaraví.

España y Pje. Lerma.

España y Belgrano.

Alvear y Gral. Paz.

Otero y 19 de Abril.

19 de Abril y Pte. Gorriti.

Pte. Gorriti e Yrigoyen.

Sarmiento e Independencia. Desvío del transporte público desde las 19 horas La ida será por calles Dorrego, Jorge Newbery, Cnel. Iriarte, Av. J.M. Gorriti, Av. Pueyrredón, J. Newbery, Puente Tucumán, Av. Italia y Belgrano y luego el recorrido habitual, mientras la vuelta por Av. Santibañez, Cte. Pérez, Airampo, Av. Bolivia, Av. España, Patricias Argentinas y el recorrido habitual. Estacionamiento prohibido desde las 12 horas Córdoba entre Caídos por la Patria y Gral. Paz.

Salta entre Patricias Argentinas y Lavalle.

Urquiza entre Sarmiento y Rotonda Alvear.

Newbery entre Dorrego e Iriarte. El sábado 23 de agosto se concretará el Desfile Cívico-Militar y Gaucho, que se desarrollará sobre avenida Forestal en el barrio Alto Comedero, por lo que quedará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en Av. Forestal desde Caimancito a El Chalicán. Desfile 23 de agosto 21.jpg Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo) Otras calles cortadas Forestal y Caimancito

Tte. Nívoli y Bolsán

Aguas Calientes y Yuto

Snopek y Yuto

Snopek y Bolsán

El Arenal y Yuto

Yuto y Pje. Arrayanal

Yuto y Mina 9 de Octubre

Yuto y Las Lajitas

Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

Snopek y Colectora Av. Forestal

Modificación de recorridos de las líneas de transporte

Líneas San Jorge 7 y 45

Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.

Línea San Jorge 1

Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Líneas El Urbano 48 y 48 Bis

Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

