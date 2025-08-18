Conmemoración del Éxodo Jujeño: qué calles recorrerá la Marcha Evocativa

Como cada año se conmemora este mes el Éxodo Jujeño , con actividades como la tradicional Marcha Evocativa prevista para el viernes 22 por la noche, y el desfile que se concretará el sábado 23 de agosto en Alto Comedero .

La recreación de la partida de los jujeños hacia Salta y Tucumán , abarca varias calles del centro capitalino. La concentración de las delegaciones que participarán está prevista en avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro desde las 17 horas .

Como es costumbre, desde allí comenzarán con la marcha que continuará por vías muy transitadas como la avenida Córdoba, para seguir por la calle Salta, avenida Urquiza y Canónigo Gorriti, para finalizar en el Puente Gorriti.

Marcha evocativa 2024 (21).jpeg Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño

¿Qué es la Marcha Evocativa?

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño es un acto histórico y cultural que se realiza cada año en la provincia de Jujuy para recordar el Éxodo Jujeño de 1812, un episodio clave de la Guerra de Independencia argentina.

El evento consiste en una representación nocturna en la que miles de personas marchan desde el casco céntrico de San Salvador de Jujuy hacia el sur, siguiendo la antigua ruta hacia Tucumán. Los participantes, vestidos con ropas de época y portando antorchas, recrean la retirada masiva que encabezó el general Manuel Belgrano junto al pueblo jujeño, cuando debieron abandonar la ciudad y arrasar cultivos, viviendas y recursos para no dejar nada que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.

Generalmente, la marcha tiene lugar la noche del 22 de agosto, víspera del aniversario del éxodo, que se conmemora el 23 de agosto. Además de ser un homenaje al sacrificio del pueblo jujeño, la Marcha Evocativa se convirtió en una de las manifestaciones patrióticas más importantes de la provincia, con fuerte participación ciudadana, presencia de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.