miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 18:34
Educación.

Comenzó el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Tras la inauguración, cinco instituciones educativas inician su mudanza a la Ciudad de las Artes. Se prevé que funcione plenamente en 2026.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ciudad de las artes (4)
Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

La Ciudad de las Artes ya empieza a latir en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy. Tras su inauguración, algunas instituciones educativas comenzaron con el traslado y el dictado de clases en este moderno espacio que concentrará a cinco escuelas artísticas de nivel secundario y superior. Según explicó Carolina Calvo, Directora de Educación Superior, el proceso es progresivo y busca garantizar tanto el equipamiento como las condiciones de convivencia.

Lee además
inauguraron la ciudad de las artes de jujuy: como es y donde esta video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está
La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Carolina Calvo -

Escuela Superior de Danzas “Norma Fontenla”

La primera en iniciar actividades fue la Escuela de Danza “Norma Fontenla”. “La Escuela Superior de Danza, Norma Fontenla, va a venir ahora con los profesorados de danza y expresión corporal. Ya están desde el día de ayer dando clases acá el 3° y 4° año; después ya se sumará 1° y 2° año la semana que viene” aclaró la Directora.

Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra"
Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

Otra de las instituciones que ya funciona en la Ciudad de las Artes es la Escuela de Teatro “Tito Guerra”. Sus tecnicaturas comenzaron a dictarse en las nuevas instalaciones, mientras que los tramos básicos, destinados a estudiantes menores de edad, se trasladarán recién en septiembre para adecuar protocolos y acuerdos de convivencia.

Profesorado de Artes del IES N° 4

El Instituto de Educación Superior N° 4 iniciará la próxima semana sus actividades en el nuevo espacio. Desde la institución destacaron que el predio ya cuenta con el equipamiento inmobiliario necesario, aunque cada escuela evalúa qué elementos deben trasladarse o reubicarse.

ciudad de las artes - enerc

Escuela de Cine ENERC

La ENERC, escuela nacional de cine, ya dicta clases desde el lunes pasado, incorporándose de inmediato a la Ciudad de las Artes y sumando estudiantes a la vida académica del predio.

Escuela de Arte N° 1 “Medardo Pantoja”

El caso de la Escuela Medardo Pantoja, de nivel secundario, será distinto. Su traslado será progresivo y más pausado, ya que se trata de adolescentes que requieren acompañamiento y una adaptación gradual. Se prevé que durante el año próximo esta institución esté plenamente instalada en el complejo.

colectivos culturalk.jpg
Transporte en Ciudad Cultural

Transporte en Ciudad Cultural

Transporte y acceso de los estudiantes a la Ciudad de las Artes

Ante la magnitud del traslado, se trabaja en reforzar el sistema de transporte. Calvo confirmó que ya se gestionan nuevas frecuencias y líneas de colectivos, considerando los barrios de procedencia de los alumnos. “El objetivo es garantizar la accesibilidad y la continuidad del BEGU a todos los alumnos”, beneficio de transporte gratuito para los estudiantes.

3.000 estudiantes en un solo espacio

Cuando todas las instituciones estén funcionando, la Ciudad de las Artes recibirá a unas 3.000 personas diariamente, sin contar al personal docente. “El movimiento será enorme, especialmente porque los menores de edad muchas veces vienen acompañados por sus padres”, advirtió Calvo.

Plena actividad en 2026

El cronograma prevé que en septiembre estén en marcha el IES 4, la Norma Fontenla, el Tito Guerra y la ENERC. Sin embargo, la plena integración, con la Escuela de Arte N° 1 “Medardo Pantoja” incluida, recién se dará en 2026, cuando la Ciudad de las Artes funcione con toda su capacidad educativa.

Ciudad de las Artes: Un espacio para la creatividad y la formación

La Ciudad de las Artes es mucho más que un edificio, fue pensado para convertirse en el punto de encuentro donde la creatividad, la innovación y el conocimiento se unan para formar a las próximas generaciones de artistas.

Con una superficie de 9.894 metros cuadrados, el campus albergará las ofertas educativas de cinco instituciones de excelencia:

  • Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela de Danzas “Norma Fontenla”
  • Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”
  • Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4
  • Escuela de Cine ENERC

En sus aulas y talleres se formarán alrededor de 1.900 estudiantes por turno, en un entorno diseñado especialmente para potenciar la enseñanza artística.

Escuela Tito Guerra en la Ciudad de las Artes

Ficha técnica de la Ciudad de las Artes

Superficie total: 9.894 m²

Capacidad: 1.900 estudiantes por turno

  • Planta baja: 734 personas
  • Primer nivel: 660 personas
  • Segundo nivel: 505 personas
Ciudad de las artes (1)

Infraestructura

  • 29 aulas
  • 25 talleres de diversas modalidades
  • 2 aulas taller flexibles
  • Laboratorio
  • 2 salas multimediales y bibliotecas
  • Microcine y SUM
  • Buffet
  • Núcleos sanitarios por planta y áreas de gobierno sectorizadas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

Juntan regalos para celebrar el Día del Niño en el barrio 11 de Octubre de Palpalá

En la 7ma Sesión Ordinaria, la Legislatura aprobó la Cuenta de Inversión 2023

Lo que se lee ahora
las condiciones del presunto asesino serial de jujuy para estar en el penal de gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel