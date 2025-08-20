En la 7ma Sesión Ordinaria, la Legislatura aprobó la Cuenta de Inversión 2023

Durante la 7ma. Sesión Ordinaria de la Legislatura , los diputados aprobaron por mayoría la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2023 . El proyecto fue aprobado como Resolución 12/25, y fue remitido por el Poder Ejecutivo.

Esto representa la rendición de cuentas del gobierno sobre la estructuración de la economía , el resultado fiscal y la evolución de los ingresos y gastos de la provincia, que fue elaborado dentro del marco normativo de la Ley Nº 4.958 de Administración Financiera y de los sistemas de control vigentes para la provincia.

La Cuenta de Inversión genera información relevante, confiable y oportuna, y constituye una herramienta fundamental para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental durante el ejercicio fiscal, y expone la situación del patrimonio público, así como la situación económica y financiera de la administración pública.

La Cuenta de Inversión detalla la naturaleza económica de las transacciones del sector público, con el objetivo de evaluar el impacto y los efectos de las acciones fiscales y de financiamiento, presentando los resultados económicos y financieros de la gestión.

Otras resoluciones de la Legislatura

La Cámara ratificó el Decreto-Acuerdo Nº 1.958, remitido por el Poder Ejecutivo, que dispone una adecuación de las categorías escalafonarias del personal de la Auditoría General de la Provincia, fijando una nueva escala salarial para los trabajadores en atención a su nueva organización funcional, estructura orgánica y composición.

Esta adecuación se fundamenta en que la Constitución Provincial en el artículo 222, que establece que la Auditoría General de la Provincia es un organismo independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que ejerce el control externo, posterior y oportuno de la hacienda pública provincial y municipal. Luego se reglamentó la constitución, organización, autoridades, competencias y funciones de dicho organismo.

Además, se sancionó la Ley Nº 6.467 que ratifica el Decreto-Acuerdo Nº 2.695–PEyM, mediante el cual se crea el nuevo Programa de “Infraestructura de Datos Espaciales IDEJuy”, constituido por la información geoespacial producida en la provincia.

Este programa deberá regirse por los principios de cooperación, participación, coordinación, planificación, difusión y servicio a la comunidad, y tiene como propósito asegurar la cooperación entre las instituciones para garantizar el acceso a la información geoespacial.

También busca apoyar la toma de decisiones orientadas al bien común y facilitar el acceso a dicha información mediante formatos abiertos e interoperables. Se trata de un sistema público que articula normativas, acuerdos institucionales e interjurisdiccionales, recursos tecnológicos y procedimientos de trabajo estandarizados.

Entre los objetivos sobresalen coordinar, procesar, difundir y actualizar la información necesaria para el conocimiento del territorio; elaborar, ejecutar y monitorear los planes estratégicos de ordenamiento territorial; mejorar la gestión pública; democratizar el conocimiento y el acceso digital a la información geoespacial del territorio, promoviendo su utilización libre y gratuita; fomentar la innovación, el desarrollo científico y técnico; y contribuir a la formación de talento humano competente en la materia, entre otros.

También los Diputados declararon de Interés Legislativo el libro “El trabajo de Lola Mora, de la autora Beatriz Brega Buffet; la Diplomatura “Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – Ley Lucio”; la celebración de los 30 años de la creación del Complejo José Hernández; el Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas “Raíces de mi tierra, fuerza de mi sangre; la participación del productor y supervisor de efectos visuales, Pablo Accame, en la producción de la serie “El Eternauta”; y la actuación destacada del gimnasta de trampolín Santiago Ferrari en el Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia, desarrollado en Santa Tecla, El Salvador; entre otras iniciativas.