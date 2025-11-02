Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy: horario y qué necesita el Lobo para seguir en el Reducido
Gimnasia de Jujuy buscará la hazaña ante Deportivo Madryn luego del fallo en contra de la AFA y buscará quedarse con la llave que le permita avanzar de ronda en el Reducido. Mirá todos los detalles del partido.
Fabrizio Llobet será el árbitro del encuentro que se disputará en el Estadio Abel Sastre.
A que hora juega Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy
El choque entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, para definir quién sigue en carrera en el Reducido por el segundo ascenso, se disputará este domingo 2 de noviembre, desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre.
Fabrizio Llobet será el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy
Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.
Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:
Para pasar de ronda
Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.
Casos en los que queda eliminado
Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.
EN VIVO: dónde ver Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy
El partido de vuelta de cuartos de final del Reducido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, será televisado por un proveedor digital. Viví la previa del encuentro con todos los datos más destacados: