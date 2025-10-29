miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:20
Reducido.

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

AFA dio a conocer la terna arbitral para el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy por la vuelta de cuartos de final del Reducido.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"
Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Quién es el árbitro de Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Horas atrás, la AFA dio a conocer los jueces para la próxima fecha del Torneo Betano, así como para las categorías del ascenso. En ese marco, informó la terna arbitral para el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.

Fabrizio Llobet será el árbitro principal del encuentro, mientras que lo acompañarán Facundo Rodríguez como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y César Ceballo como cuarto árbitro.

En ese choque, Jeremías Perales fue expulsado tras una fuerte lesión a Stefano Callegari. Luego, la AFA determinó sancionar al jugador del Lobo por seis meses.

Embed - Gimnasia (J) 2-1 Nueva Chicago | Primera Nacional | Fecha 14 (Zona B)

Cuándo juegan Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Después del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA, donde dio por perdido 0-3 el partido de ida a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, se definió que el encuentro de vuelta de cuartos de final, se dispute este domingo 2 de noviembre, desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

gimnasia de jujuy deportivo madryn

Para pasar de ronda

  • Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
  • Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
  • En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.

Casos en los que queda eliminado

  • Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
  • En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
  • Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
  • En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.

