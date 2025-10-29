AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encargado de dirigir Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy será Fabrizio Llobet. El encuentro se jugará este domingo 2 de noviembre.

Horas atrás, la AFA dio a conocer los jueces para la próxima fecha del Torneo Betano, así como para las categorías del ascenso. En ese marco, informó la terna arbitral para el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.

Fabrizio Llobet será el árbitro principal del encuentro , mientras que lo acompañarán Facundo Rodríguez como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y César Ceballo como cuarto árbitro.

La última vez que Llobet impartió justicia en un partido de Gimnasia de Jujuy fue el 10 de mayo, cuando el Lobo recibió a Nueva Chicago en el Estadio 23 de Agosto por la fecha 14 de la Zona B. Dicho encuentro finalizó 2-1 a favor del equipo de Matías Módolo, con dos goles de Cristian Menéndez.

En ese choque, Jeremías Perales fue expulsado tras una fuerte lesión a Stefano Callegari. Luego, la AFA determinó sancionar al jugador del Lobo por seis meses.

Cuándo juegan Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Después del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA, donde dio por perdido 0-3 el partido de ida a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, se definió que el encuentro de vuelta de cuartos de final, se dispute este domingo 2 de noviembre, desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

Para pasar de ronda

Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.

Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.

En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.

Casos en los que queda eliminado