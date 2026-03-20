Presentaron la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina con Lionel Messi a la cabeza

Con Lionel Messi como estandarte, presentaron la camiseta alternativa de la Selección para ir a buscar la cuarta estrella.

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 , la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la nueva camiseta alternativa que utilizará la selección durante su participación en el certamen que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá .

Deportes. Confirmaron la fecha del amistoso de la Selección Argentina: cuándo y quién es el rival

Fútbol. A 90 días del Mundial 2026: cuántos grupos son y cómo es el nuevo formato con las 48 selecciones

Con Lionel Messi como imagen central de la campaña, en las primeras horas del día se difundieron las primeras fotos del diseño renovado . Si bien se mantiene la línea de colores oscuros característica, en esta ocasión se incorporó un patrón de franjas en distintos tonos de azul que, en la zona del pecho, forman la figura de una pelota de fútbol .

Se optó por el negro como color principal de la base, mientras que los detalles finales se resolvieron en un gris claro . A las clásicas tres tiras de Adidas se le añadieron detalles en el cuello, las mangas, junto con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y la numeración de los futbolistas.

En contraste con ediciones anteriores, los números se ubicaron sobre el sector derecho del pecho. Este cambio de posición se debió a la incorporación del parche entregado por la FIFA al equipo dirigido por Lionel Scaloni , en reconocimiento por su condición de campeones del mundo , lo que obligó a desplazar la numeración del centro.

“Orgullo”, expresó el capitán de la Selección Argentina de fútbol al compartir las primeras imágenes luciendo la nueva prenda. En la parte superior de la espalda se ubicará el nombre de cada integrante del plantel. Debajo aparecerá el tradicional sol de mayo, acompañado por la inscripción “Argentina” y una bandera intervenida con estilo de fileteado porteño.

El dorso de la remera de Messi.

De acuerdo con lo informado, la camiseta alternativa podrá adquirirse a través del sitio oficial de Adidas. En la plataforma ya se habilitó una cuenta regresiva que anticipa el inicio de la comercialización, previsto para este viernes 20 de marzo desde las 06:00.

Lanzamiento, disponibilidad y canales de venta

En paralelo, la marca también adelantó los valores de venta. A diferencia de años anteriores, en los que se ofrecían una o dos versiones, en esta ocasión habrá cuatro alternativas disponibles para elegir.

La opción más accesible corresponde a la denominada “Versión Fan”, cuyo valor será de $149.999. Se trata de un modelo de confección más sencilla, que incorpora únicamente el parche de la FIFA, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y el isotipo nacional. Además, estará disponible en una amplia variedad de talles que van desde XS hasta 3XL.

La Versión Fan no incluirá los números ni los nombres de los jugadores.

Por otro lado, la segunda alternativa será la “Versión Jugador”, que se comercializará a $219.999. Su principal diferencia respecto del modelo anterior radica en la presencia de una estructura textil más elaborada, con un entramado confeccionado en tejido de punto jacquard, elaborado mediante una técnica de transferencia específica.

Asimismo, estará disponible la posibilidad de adquirir el mismo modelo que usará Lionel Messi dentro del campo de juego. Bajo la denominación “Messi Versión Jugador”, se ofrecerá a un precio de $249.999. Se trata de la variante más exclusiva de esta colección, ya que incorpora el número 10 tanto en el frente como en la espalda, además del apellido del capitán ubicado en la zona superior de la espalda, a la altura del trapecio.

Variedades, versiones y precios de la nueva camiseta

El parche FIFA aparecerá en el pecho de la camiseta.

Por otra parte, la marca deportiva sumó una propuesta diferencial al lanzar una versión de mangas largas. Al igual que la camiseta asociada a Messi, tendrá un valor de $249.999. No obstante, su estética se asemejará a la edición destinada a los hinchas, aunque en este caso las tradicionales tres tiras presentan una interrupción en la parte superior del brazo.

La Selección Argentina volverá a jugar en La Bombonera antes del Mundial 2026

La Selección Argentina disputará dos encuentros amistosos en La Bombonera en la previa del Mundial 2026, según lo confirmado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. El dirigente adelantó que el anuncio oficial, donde se darán a conocer los rivales y las fechas pautadas para el 27 y 31 de marzo, se difundirá este viernes, de acuerdo a lo informado por TNT Sports.

Esta determinación por parte de la conducción del fútbol argentino surge luego de la suspensión de la Finalissima frente a España, que en un principio iba a disputarse en Qatar.

Tapia, presidente de la AFA, posa con la nueva camiseta suplente de la selección argentina con el parche de Campeones del Mundo FIFA 2022.

La cancelación estuvo motivada por el conflicto en Medio Oriente y por la falta de consenso entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la UEFA en torno a la elección de una sede alternativa neutral, según indicaron fuentes vinculadas a la organización.

Ante este escenario, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino detalló: “Teníamos todo previsto para jugar en Qatar la Finalissima. Por las razones que todos saben se tuvo que suspender ese partido y también un segundo con Qatar. La alternativa del 31 de marzo en Italia, UEFA y la Federación Española no la aceptaron. Era lo único que pedíamos, porque tenía que ser neutral”.