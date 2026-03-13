A 90 días del Mundial 2026: cuántos grupos son y cómo es el nuevo formato con las 48 selecciones

Muchos fanáticos buscan entender de qué manera se aplicará el sistema de competencia con 48 equipos en el Mundial 2026. Aquí se detallan cuántas zonas habrá y cómo se desarrollarán las nuevas instancias de eliminación directa . Además, el torneo tendrá una particularidad histórica.

por primera vez contará con tres países organizadores — Estados Unidos , México y Canadá — que compartirán la sede del certamen .

Desde hace tiempo, las autoridades de la FIFA impulsaban ampliar el formato con la intención de potenciar el espectáculo y sumar mayor tensión competitiva a partir de un calendario con más partidos . Junto con este cambio también se incorporarán otras novedades en la estructura del torneo. A continuación, conocé en detalle en qué consisten cada una de las modificaciones que se aplicarán.

Por primera vez en la historia del torneo , participarán 48 selecciones . La ampliación fue definida por la FIFA , bajo el impulso de su presidente Gianni Infantino , con el objetivo de pasar de los tradicionales 32 equipos a un total de 48 .

En una etapa inicial se había planteado un sistema con 16 zonas integradas por tres equipos cada una, donde los dos primeros de cada grupo avanzarían a las instancias eliminatorias. Sin embargo, esa propuesta finalmente no fue adoptada.

Cuántos grupos son, cómo funciona el formato de 48 selecciones y nuevas fases eliminatorias explicadas.

Finalmente, la entidad que gobierna el fútbol mundial optó por implementar un sistema con 12 zonas integradas por cuatro selecciones cada una. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente etapa, a los que se sumarán los ocho terceros con mejor desempeño.

De esta manera se completará un cuadro de 32 equipos que accederán a los dieciseisavos de final. El resto del reglamento, incluidos los criterios de desempate, se mantendrá igual que en ediciones anteriores.

¿Cuántos grupos tendrá el Mundial 2026?

12: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L

Desde el Mundial de Francia 1998 —cuando el torneo se amplió de 24 a 32 selecciones— y hasta la edición de Qatar 2022, la fase inicial estuvo compuesta por ocho grupos. Con ese formato, los dos primeros de cada zona obtenían el pase directo a los octavos de final.

Consulta cuáles son los principales cambios de esta Copa del Mundo.

Con la nueva estructura, el sistema cambia: avanzarán el primero y el segundo de cada grupo, además de algunos terceros que podrán clasificarse según su rendimiento.

¿Cuántas nuevas fases eliminatorias tendrá el Mundial 2026?

1: Dieciseisavos de Final

La fase de cruces a eliminación directa comenzará una ronda antes de lo que ocurría en el formato anterior, cuando los enfrentamientos decisivos arrancaban directamente en los octavos de final.

Mundial 2026.

A diferencia del sistema aplicado en la Champions League 2024-25, todos los equipos que logren clasificarse —sin importar si terminaron primeros o segundos en sus grupos— deberán disputar los dieciseisavos. Ninguno avanzará de manera directa a octavos ni tendrá esa instancia asegurada sin jugar la ronda previa.

¿Cuántos cupos extras le dieron a cada confederación para el Mundial 2026?

Cuántos cupos extras le dieron a cada confederación para el Mundial 2026.

En la mayoría de los casos se prevén plazas de clasificación directa y un lugar adicional destinado al repechaje, instancia en la que compiten selecciones de distintos continentes. La única excepción es la OFC, que contará con un cupo directo y ya no deberá disputar una repesca para acceder al torneo.

Los detalles de cada grupo del Mundial 2026

Mundial 2026. Mundial 2026.

Grupo A

El grupo A contará con la presencia de uno de los países organizadores, México, que apunta al menos a repetir lo hecho en las otras dos Copas del Mundo que disputó como local. El objetivo del Tri será alcanzar los cuartos de final, aunque para lograrlo deberá superar una fase inicial con rivales que prometen ser exigentes. Su estreno será frente a Sudáfrica, una selección que vuelve a participar en un Mundial con menor atención mediática que otros equipos africanos, pero sin la presión de tener que demostrar demasiado.

También formará parte del grupo Corea del Sur, el combinado asiático con mayor trayectoria internacional, que con los años ha demostrado que puede competir de igual a igual ante distintos adversarios y dejó atrás la imagen de equipo débil que tenía en las décadas del ochenta y noventa. El último integrante de la zona surgirá del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Todo indica que será un grupo muy equilibrado, en el que ningún seleccionado tendrá margen para relajarse.

Record de ventas de entradas para el Mundial 2026

Grupo B

El grupo B tendrá como principal protagonista a Canadá, uno de los países anfitriones, que disputará apenas su tercera participación en una Copa del Mundo y que intentará sumar sus primeros puntos en la historia del torneo. El sorteo lo colocó frente a adversarios de alto nivel. Su estreno será en Toronto ante un seleccionado europeo aún por confirmarse, que podría ser Italia si logra imponerse en la llave que comparte con Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

Más adelante se enfrentará a Qatar y finalizará la fase de grupos ante Suiza. Se trata de rivales exigentes para un equipo con recorrido limitado en este tipo de competiciones, que buscará apoyarse en el respaldo de su gente. En la previa, los conjuntos europeos aparecen como los principales candidatos a dominar esta zona.

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial. Irán no participará de la próxima Copa del Mundo 2026.

Grupo C

Brasil afrontará el torneo con una racha de 24 años sin consagrarse campeón del mundo, la misma cantidad de tiempo que pasó entre los títulos de 1970 y 1994. En los últimos ciclos ha estado lejos de las instancias decisivas y ahora, bajo la conducción de Carlo Ancelotti, intentará conquistar su sexta Copa del Mundo en el mismo país donde obtuvo la cuarta.

El sorteo resultó relativamente favorable para el equipo sudamericano. En el grupo C tendrá como adversario más exigente a Marruecos, uno de los seleccionados que mejor rendimiento mostró en los últimos años, pero también enfrentará a Escocia —a la que ya derrotó en tres ocasiones en Mundiales— y a Haití, considerado uno de los equipos más accesibles del certamen. Para los escoceses se presenta una gran ocasión de intentar superar la fase inicial por primera vez, mientras que Marruecos llega con argumentos para volver a soñar con una buena campaña.

Brasil Brasil golea en el Mundial Qatar 2022.

Grupo D

Estados Unidos afrontará el torneo en condición de anfitrión con la expectativa de mejorar su actuación de 1994, cuando se despidió en los octavos de final. El grupo D le abre una puerta a la ilusión, aunque no tendrá margen para confiarse, ya que deberá enfrentarse a tres oponentes que pueden resultar exigentes. El primero será Paraguay, que vuelve a disputar una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, impulsado por una destacada campaña en las Eliminatorias y su habitual intensidad competitiva.

En esta misma zona también aparece Australia, un equipo que se ha convertido en un participante frecuente en los Mundiales y que recientemente estuvo cerca de sorprender a la Argentina de Lionel Messi. El último integrante del grupo surgirá del repechaje europeo, específicamente del ganador de la llave C que disputarán Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Mundial 2026. Mundial 2026.

Grupo E

Alemania llega al torneo después de dos Mundiales consecutivos en los que quedó eliminada en la fase de grupos, una situación inédita para una potencia histórica del fútbol. En medio de uno de los momentos más delicados de su trayectoria en Copas del Mundo, el equipo alemán afronta esta edición con la obligación de recuperar protagonismo.

En el grupo E tendrá como adversario más exigente a Ecuador, un seleccionado que demostró estar a la altura frente a rivales como Argentina y Brasil durante las Eliminatorias y que cuenta con una combinación de experiencia, talento y juventud que lo convierte en un candidato a sorprender. También intentará dar pelea Costa de Marfil, que no tuvo un gran desempeño en la última Copa África pero dispone de futbolistas de buen nivel individual. Completa la zona Curazao, la nación más pequeña que participará en una Copa del Mundo.

A partir del próximo junio, Canadá, Estados Unidos y México albergarán una nueva fiesta del fútbol. Ya conocemos a 28 de los 48 seleccionados que estarán en la próxima Copa del Mundo.

Grupo F

El grupo F aparece en la previa como uno de los más equilibrados del torneo. Países Bajos parte con ventaja para quedarse con el primer lugar, aunque no tendrá un camino sencillo en la etapa inicial.

Entre sus rivales estará Japón, un seleccionado que se ha mantenido competitivo en los últimos años y que buscará dar un paso más en su crecimiento para instalarse entre los equipos más fuertes del mundo. Túnez, uno de los representantes más sólidos del norte de África, también promete ser un adversario exigente. El último integrante de la zona surgirá del repechaje europeo, específicamente del ganador de la ruta B que enfrentarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Inglaterra, Senegal y Costa de Marfil, clasificados al Mundial 2026. Una por una las 28 selecciones en la Copa Mundial 2026.

Grupo G

Bélgica ya no llega con el protagonismo de años anteriores, pero buscará dejar atrás la decepcionante actuación que tuvo en el Mundial de Qatar 2022. El sorteo le ofrece una oportunidad para ilusionarse con superar la primera etapa y alcanzar los dieciseisavos de final, con la expectativa de crecer en el torneo a partir de esa instancia. Su estreno será frente a Egipto, el equipo liderado por Mohamed Salah, que regresa a una Copa del Mundo con la ambición de atravesar la fase inicial por primera vez.

Irán también compartía ese objetivo y llegaba consolidado como uno de los seleccionados más fuertes del continente asiático. Sin embargo, el Ministro de Deportes de dicho país aseguró que esta selección no participará del torneo. El último integrante del grupo G será Nueva Zelanda, un equipo difícil de anticipar, aunque ya supo llamar la atención en 2010 cuando terminó el torneo sin derrotas.

Rumbo al Mundial 2026.

Grupo H

El grupo H contará con uno de los principales aspirantes al título. España, vigente campeona de Europa, afrontará la Copa del Mundo con el cartel de favorita y buscará demostrarlo desde su debut. Su primer encuentro en territorio estadounidense será ante Cabo Verde, una de las selecciones que participará por primera vez y que llega con escasa actividad internacional tras no disputar la última Copa África.

Más adelante se enfrentará a Arabia Saudita, el mismo equipo que sorprendió a la Argentina en 2022 y que intentará protagonizar otro golpe resonante. El cierre de la fase inicial será ante Uruguay, que aparece como el rival más exigente del grupo y que, bajo la conducción de Marcelo Bielsa, llega con aspiraciones importantes.

Maple, Zayu y Clutch serán los personajes que le aportarán color a la próxima Copa del Mundo. FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026.

Grupo I

El encuentro inaugural del grupo I promete ser uno de los duelos más atractivos de la fase inicial. Francia, siempre señalada como aspirante por la jerarquía de sus figuras y su fortaleza colectiva, se medirá con Senegal, uno de los seleccionados africanos más competitivos que buscará dar un salto en su crecimiento.

En este sector, considerado entre los más interesantes del campeonato, también estará Noruega, que cuenta con Erling Haaland como principal referencia pero llega acompañada de un plantel con aspiraciones. El último lugar del grupo lo ocupará el ganador del repechaje intercontinental de la llave B, en la que competirán Bolivia, Suriname e Irak.

Mundial de 2026.

Grupo J

El grupo J contará con la presencia del vigente campeón. Argentina sigue posicionada entre las selecciones más fuertes del mundo y llegará a Estados Unidos con el objetivo de lograr una hazaña reservada para muy pocos: defender el título y consagrarse nuevamente, algo que solo Italia en 1938 y Brasil en 1962 pudieron conseguir.

En la fase inicial tendrá rivales de exigencia intermedia. Su estreno será frente a Argelia, un combinado africano competitivo que tuvo una corta participación en la última Copa continental. Más adelante se cruzará con Austria, que vuelve a disputar un Mundial tras 28 años de ausencia, y cerrará la etapa de grupos ante Jordania, uno de los seleccionados que hará su debut en el torneo.

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Grupo K

No hay certezas absolutas, pero todo indica que esta podría ser la última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo. Sería su última ocasión para intentar conquistar el trofeo más importante del fútbol, motivo por el cual Portugal llega al torneo con la expectativa de ser uno de los equipos protagonistas. Dentro del grupo K, el adversario de mayor peso aparece como Colombia, un seleccionado sudamericano que suele aspirar alto y cuenta con futbolistas capaces de alimentar esa ilusión.

La zona se completa con Uzbekistán, que participará por primera vez en el torneo, y con el ganador de la llave A del repechaje intercontinental, en la que competirán Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

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Grupo L

Inglaterra reúne varios argumentos para ilusionarse con conquistar el segundo título mundial de su historia. Cuenta con futbolistas de gran nivel, experiencia acumulada, un entrenador consolidado y un equipo que viene mostrando una evolución positiva en su juego colectivo. Será el principal cabeza de serie del grupo L.

En esa zona tendrá como adversario más exigente a Croacia, un seleccionado que se ha caracterizado por su notable capacidad para rendir en Copas del Mundo. El grupo lo completarán Ghana y Panamá, que integran el último sector del torneo.