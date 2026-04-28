Mundial 2026: un streamer completó el álbum antes de su lanzamiento

Un streamer fue el primer argentino que completó el álbum del Mundial 2026

Spreen completo el álbum del Mundial 2026 que todavía no está a la venta en nuestro país. El famoso streamer argentino transmitió en vivo el momento en el que recibió una caja con 14 mil figuritas del álbum , con el reto de completar todos los cromos disponibles en el transcurso del día.

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“Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas . Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso. Me puse el objetivo de ser el primero de todos”, dijo para sus seguidores ante la cámara.

“Las figuritas todavía no salieron en Argentina, probablemente no las encuentren en los kioscos. Esto lo tengo porque alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas , ja. Perdón a la gente de Uruguay que les robé todas las figuritas, las necesitaba para tener todas las cajas”, aclaró.

Un streamer fue el primer argentino que completó el álbum del Mundial 2026 Un streamer fue el primer argentino que completó el álbum del Mundial 2026

Es que la empresa que comercializa las figuritas había confirmado que el lanzamiento oficial de la colección en Argentina será este jueves 30 de abril. El streamer repartió algunos álbumes físicos a algunas personas que se cruzó por la calle.

El momento en el que mostró la figurita de Lionel Messi

Necesitó abrir alrededor de 500 paquetes para que saliera la figura de Lionel Messi. “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi", dijo Spreen en voz alta y con euforia.

Las figuritas del Mundial 2026

El álbum tendrá su lanzamiento oficial y saldrá a la venta en su formato físico este jueves 30 de abril en la Argentina. Será la primera vez que la competencia contará con 48 equipos. La marca Panini anticipó que será “la colección más grande de la historia”.

La casa italiana Panini confirmó la nueva entrega para la Copa Mundial 2026. El Álbum del Mundial 2026 de Panini será la edición más ambiciosa, tendrá nuevos formatos y más figuritas.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 contará con 112 páginas en las que estarán distribuidos los 48 planteles de las selecciones participantes para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Cada sobre traerá siete figuritas.