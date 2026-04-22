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22 de abril de 2026 - 18:45
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Mundial 2026: cómo lo palpitan los jujeños a 50 días del arranque

A 50 días del Mundial 2026, en Jujuy ya se vive la previa con ilusión, cábalas y expectativas renovadas por otra gran campaña de la Selección Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial2026: cómo lo palpitan los jujeños

Mundial 2026: cómo lo palpitan los jujeños

Quedan solo 50 días para el inicio del Mundial 2026. La Selección Argentina debutará el 16 de junio y los jujeños ya palpitan una nueva ilusión de la máxima cita futbolística del planeta que reúne a las mejores selecciones.

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Los jujeños ya viven la Copa del Mundo, aunque no todos con el mismo entusiasmo. “No, la verdad que no. Súper tranqui”, dijo una chica, pero admitió que “creo que le va a ir bien”, mientras otro hincha aseguró: “No diría que gane el mundial, pero aunque sea que llegue a la final”.

Un hincha dijo que el mundial pasado fue “algo lindo. Algo que podamos volver a repetir. Que fue algo único por primera vez para mí verlo. Fue algo lindo. Son buenas porque mantenemos la base y me gusta, me convence. Yo tengo la camiseta puesta, ya estoy palpitando”.

Embed - Encuesta a jujeños por el Mundial

Una joven aseguró que si bien falta, ya tiene la camiseta lista en casa y “las cábalas también. Nos estamos preparando. Según Messi dice que este es su último mundial y ahí estamos tristes”. Un chico aseguró: “Vamos a salir campeones seguro con los jugadores que tenemos”.

“Estamos preparándonos para vivir toda esta pasión del mundial. Así que ya comprándonos la remera, la camiseta. Equipandonos para el mundial. Por suerte vamos a tener otra estrellita más”, dijo muy confiado otro jujeño.

“Muy ilusionada. Estoy pensando en los permisos con mi hijo. No sé si le damos permiso para que se queden a la noche tarde. Ese horario estaba viendo. Pero acompañando con la camiseta puesta. Pero el corazón con Argentina hasta morir”, destacó una mamá.

Se viene el Mundial 2026
Se viene el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026

Otro hincha dijo que "no importa el resultado y que espera emocionarse”, y que lo que siente por la Selección es “pasión, amor y orgullo. Ojalá que Messi se ponga a las pilas”, y confió en el 10 y en otro talento: Nico Paz: “están jugando lindo”.

El Mundial 2026

La Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera con tres sedes, 48 selecciones, repartidas en 12 grupos, y 104 partidos. El equipo campeón esta vez jugará ocho partidos por la incorporación de 16avos de final.

El primer encuentro será en el mítico Estadio Azteca con el duelo entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 16 horas. El cierre, con la gran final y el choque más esperado, será el domingo 19 de julio en el Metlife de Nueva York.

La Selección Argentina

La Selección de Lionel Scaloni hará base en Kansas, donde jugará dos de los tres partidos de la Fase de Grupos. Debutará el 16 de junio contra Argelia; luego disputará su segundo encuentro el 22 ante Austria y cerrará su participación el 27 de junio con Jordania.

Se viene el Mundial 2026
Se viene el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026

Antes del comienzo de su participación en la Copa, Argentina jugará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras y el 9 de junio contra Islandia. Lionel Scaloni ya entregó una prelista de citados y la fecha límite para el anuncio de los convocados es el 30 de mayo. La prelista es de entre 35 y 55 nombres, y la definitiva tendrá 26 futbolistas.

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