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10 de abril de 2026 - 11:34
Deportes.

Cuáles son los amistosos que tendrá la Selección Argentina antes del Mundial 2026

El combinado argentino enfrentará a Honduras y a Islandia como preparación inmediata antes de su debut en el Grupo J del Mundial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026. &nbsp;

Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026.

 

La Selección Argentina disputará dos amistosos frente a Honduras national football team e Iceland national football team los días 6 y 9 de junio, en el Kyle Field y el Jordan-Hare Stadium, respectivamente. Estos encuentros, que se jugarán en distintas ciudades de Estados Unidos, serán las últimas pruebas del actual campeón del mundo antes de su debut.

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Su primera presentación será el 16 de junio ante Algeria national football team por la primera fecha del Grupo J del FIFA World Cup 2026, torneo que también se desarrollará en México y Canadá.

Argentina inició el año con una serie de victorias sobre Mauritania y Zambia.

La novedad fue adelantada por The Athletic, sitio especializado del diario The New York Times, y luego respaldada por el periodista Gastón Edul, quien cubre a la Selección Argentina para TyC Sports. Minutos más tarde, las cuentas oficiales del combinado nacional confirmaron la noticia en redes sociales.

Estadios históricos y repercusión internacional en EE.UU

Los escenarios elegidos para los partidos sobresalen por su relevancia, ya que se trata de dos de los estadios más icónicos del fútbol americano universitario en Estados Unidos.

En el caso del Jordan-Hare Stadium, el cruce frente a Iceland national football team marcará el primer partido internacional en sus 87 años de historia, según informó The Athletic. En tanto, el Kyle Field ya fue sede del amistoso entre Mexico national football team y Brazil national football team en junio de 2024, que reunió a 85.249 espectadores.

La Selección terminó como líder en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Por su parte, el director deportivo de Auburn University, John Cohen, valoró la presencia de la Selección Argentina en la zona mediante un comunicado: “Que los vigentes campeones de la Copa Mundial de la FIFA elijan Auburn como sede de su último partido antes de defender su título representa un logro extraordinario y una oportunidad increíble para el departamento de atletismo de Auburn y la Universidad de Auburn”. Además, remarcó: “Este evento pondrá los ojos del mundo sobre Auburn y su comunidad”.

Por su parte, el responsable del área deportiva de Texas A&M University, Trev Alberts, también destacó la llegada de la Selección Argentina, encabezada por Lionel Messi: “Esperamos con entusiasmo el regreso del fútbol internacional a Kyle Field, especialmente de cara a la Copa Mundial de este verano”.

“Este es un momento muy emocionante para el fútbol en todo el mundo, así como en el estado de Texas. Será una gran oportunidad para dar la bienvenida a aficionados de todas partes a nuestro campus y a uno de los estadios más prestigiosos del deporte universitario. Siempre buscamos impulsar la marca Texas A&M para ampliar su alcance e impacto global. Sabemos que organizar este tipo de eventos refuerza esta estrategia y nos permite seguir expandiendo nuestra presencia”, expresó Alberts.

Una de las imágenes del amistoso jugado contra Honduras en 2022.

Un rival con antecedentes recientes y presente competitivo

Será la segunda ocasión durante la era de Lionel Scaloni en la que la Selección Argentina se mida en un amistoso ante Honduras national football team. El único antecedente data del 23 de septiembre de 2022 en el Hard Rock Stadium, donde el conjunto albiceleste se impuso 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez.

El equipo centroamericano ocupa actualmente el puesto 66 del ranking FIFA y se ubica como la sexta selección mejor posicionada dentro de la Concacaf, por detrás de Mexico national football team, United States men's national soccer team, Canada men's national soccer team, Panama national football team y Costa Rica national football team. Además, tuvo una destacada actuación en la CONCACAF Gold Cup 2025, donde alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente a Mexico national football team.

Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026.

De todos modos, los Honduras national football team no lograron clasificarse al Mundial —certamen que no disputan desde 2014— tras finalizar en el segundo lugar del Grupo C de las Eliminatorias con 9 puntos, por detrás de Haiti national football team (11, con pasaje directo) y por encima de Costa Rica national football team (7) y Nicaragua national football team (4).

Además, tampoco consiguió acceder al Repechaje Internacional, reservado para los dos mejores segundos de las tres zonas. En esa clasificación paralela, Honduras terminó en la tercera posición con la misma cantidad de puntos que Suriname national football team, que se ubicó segundo por tener mayor cantidad de goles convertidos, mientras que Jamaica national football team lideró con 11 unidades.

De todos modos, ninguno de ellos logró meterse en la Copa del Mundo, ya que Surinam cayó frente a Bolivia national football team y Jamaica fue derrotado por DR Congo national football team.

La Albiceleste se medirá ante Honduras e Islandia en los días previos a su estreno en el Grupo J de la Copa del Mundo.

Islandia, lejos de su mejor versión

En contraste, Iceland national football team ocupa actualmente el puesto 75 del ranking FIFA y parece haber dejado atrás su mejor etapa. Su única participación en un Mundial fue en 2018, recordado por el penal que le atajaron a Lionel Messi y el empate 1-1 en Moscú ante la Selección Argentina dirigida en ese momento por Jorge Sampaoli.

Además, su estreno en la Eurocopa 2016 se dio en 2016, torneo en el que alcanzó los cuartos de final antes de caer 5-2 frente al anfitrión France national football team en el Stade de France.

En las más recientes Eliminatorias, Iceland national football team finalizó en el tercer puesto del Grupo D con 7 unidades, por detrás de France national football team (16, con clasificación directa) y Ukraine national football team (10, que accedió al Repechaje pero luego quedó eliminado). Azerbaijan national football team cerró la tabla con apenas 1 punto.

Islandia irá al Mundial 2026.

En cuanto a sus últimos compromisos amistosos disputados en marzo, el conjunto islandés no logró imponerse y empató frente a Canada men's national soccer team (2-2) y Haiti national football team (1-1).

Los amistosos de la selección Argentina antes del mundial:

  • Sábado 6 de junio de 2026: Argentina vs. Honduras (Kyle Field, Texas; horario a confirmar)
  • Martes 9 de junio de 2026: Argentina vs. Islandia (Jordan-Hare Stadium, Alabama; horario a confirmar)

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