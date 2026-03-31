La Selección Argentina goleó 5 a 0 a Zambia en La Bombonera

El partido llegó en el marco de la fecha FIFA de marzo y fue el segundo ensayo del seleccionado en esta ventana internacional, luego del amistoso ante Mauritania donde ganaron 2 a 1.
Min. 3 - ¡GOL DE ARGENTINA! Julián Álvarez marca el 1-0
Primer remate al arco del partido, primer gol para los campeones del mundo. Fue el gol número 14 del ex River con la camiseta de la Selección, luego del pase de Messi. Había clarificado el camino Paredes con un buen cambio del frente para el 10.
Min. 43 - ¡GOL DE ARGENTINA! Messi marca el 2-0
A puro toque, luego de la combinación con Mac Allister, Leo amplió la cuenta. También participaron de la jugada Paredes, Molina y Julián Álvarez. "Que de la mano... de Leo Messi... todos la vuelta vamos a dar", canta la gente.
Min. 49 - ¡GOL DE ARGENTINA! El 3-0, de Nicolás Otamendi
En su último partido con la camiseta de la Selección en Argentina, Messi le cedió el penal y el defensor de Benfica no falló. Había derribado a Thiago Almada dentro del área luego de un buen cambio de frente de 10.
Min. 67 - ¡GOL DE ARGENTINA! Chanda en contra
El defensor de Zambia se llevó la pelota puesta cuando Thiago Almada intentaba el pase atrás para Messi. Fue el 4-0.
Min. 93 - ¡GOL DE ARGENTINA! Barco, en la última jugada del partido, para el 5-0 final
Partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Grupo J
Fecha 1
Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium - Martes 16/06 - 01.00hs
Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium - Martes 16/06 - 22.00hs
Fecha 2
Argentina vs. Austria – Dallas Stadium - Lunes 22/06 - 14.00hs
Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium - Martes 23/06 - 00.00hs
Fecha 3
Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium - Sábado 27/06 - 23.00hs
Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium - Sábado 27/06 - 23.00hs