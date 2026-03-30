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30 de marzo de 2026 - 09:41
Deportes.

La Selección Argentina jugará ante Zambia este martes: los posibles 11 de Scaloni

Pensando en el Mundial 2026, los últimos campeones del mundo juegan su último partido en el país y será nuevamente en La Bombonera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina tiene este martes su último encuentro en el país.

Rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina tiene este martes su último encuentro en el país.

La Selección Argentina será local este martes frente a Selección de Zambia en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA, un compromiso que además funcionará como despedida en el país antes del Mundial 2026. En ese contexto, el entrenador Lionel Scaloni ya empieza a definir la formación inicial.

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Al igual que el viernes pasado, el partido se disputará este martes 31 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera, con transmisión a cargo de Telefe.

Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Zambia.

No se trata de un compromiso más para la llamada “Scaloneta”, por distintos motivos. Por un lado, varios jugadores intentan destacarse para ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni y pelear por alguno de los cupos que aún restan definir en la lista final de 26 para el Mundial 2026.

Además, el equipo dejó algunas dudas por el rendimiento exhibido el viernes, a pesar de la victoria 2-1 frente a Selección de Mauritania, un rival de menor jerarquía. Este escenario abre la puerta a posibles cambios en la formación para el próximo amistoso.

La Selección Argentina recibe este martes a Zambia.

Aunque todavía no se realizaron ensayos formales —más allá del amistoso frente a la Sub-20—, Lionel Scaloni evaluaría darles rodaje a varios futbolistas que no sumaron minutos ante Selección de Mauritania, como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. También podrían aparecer Valentín Barco y José López, que intentan meterse en la lista definitiva de 26 para el Mundial 2026.

Sin sobrarle nada, la Selección Argentina venció 2-1 al débil Mauritania en la Bombonera.

En cuanto al capitán, Lionel Messi —que ingresó en el complemento el viernes— podría repetir ese esquema: no arrancaría como titular, pero tendría participación durante el partido, en línea con lo anticipado por el entrenador, quien aseguró que estaría presente en ambos encuentros.

Así fue el partido de la Selección Argentina vs Mauritania

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La posible formación de la Selección Argentina ante Zambia

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José López y Nicolás Paz.

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