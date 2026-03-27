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27 de marzo de 2026 - 12:54
Deportes.

La Selección Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA

La Selección Argentina perdió una posición sin jugar y quedó detrás de Francia en la última tabla mundial.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Selección Argentina.

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El cambio en la clasificación se produjo tras una serie de partidos amistosos y encuentros de repechaje disputados por otras selecciones. En ese contexto, Francia logró un triunfo clave que le permitió escalar en la tabla.

Con esta modificación, el seleccionado argentino quedó apenas por detrás del conjunto europeo en un ranking que mantiene diferencias mínimas entre los primeros lugares.

El resultado que modificó la tabla

El movimiento se explicó a partir de la victoria de Francia ante Brasil por 2-1 en un amistoso internacional. Ese resultado le permitió al equipo europeo sumar 3.96 puntos y alcanzar las 1873.96 unidades.

Esa cifra resultó suficiente para superar a la Argentina, que quedó con 1873.33 puntos. La diferencia entre ambos seleccionados es mínima, lo que refleja la paridad en la parte alta del ranking.

En la cima se mantiene España, que continúa como líder del listado mundial tras sostener su rendimiento en las últimas competencias.

Selección Argentina
Selección Argentina.

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Por qué Argentina bajó sin jugar

El sistema de puntuación de la FIFA actualiza de manera constante las posiciones en función de los resultados de todas las selecciones. En ese esquema, cada partido suma o resta puntos según el rival, el tipo de encuentro y el resultado.

Al no disputar partidos en esta ventana hasta el momento, Argentina no sumó unidades. En cambio, Francia capitalizó su triunfo y logró escalar en la clasificación general.

Este mecanismo genera variaciones incluso sin actividad directa de algunos equipos, ya que los resultados de otros seleccionados impactan de forma inmediata en la tabla.

Cómo quedó el top 10 del ranking FIFA

  1. España - 1877
  2. Francia - 1873,96
  3. Argentina - 1873,33
  4. Inglaterra - 1834
  5. Portugal - 1760
  6. Brasil - 1756,49
  7. Países Bajos - 1756,27
  8. Marruecos - 1754
  9. Bélgica - 1730
  10. Alemania - 1724

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