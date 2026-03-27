Selección Argentina: el once sin Lionel Messi que perfila Scaloni para enfrentar a Mauritania

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania, por un amistoso.

La Selección Argentina enfrentará a Mauritania este viernes a partir de las 20.15 en la Bombonera , en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 . El conjunto nacional jugará ante el equipo africano tras la cancelación de la Finalissima frente a España , en lo que será la última ventana FIFA en el país antes de la Copa del Mundo .

Deportes. Un jugador argentino se rompió los ligamentos cruzados y será baja para el Mundial 2026

Deportes. Los posibles 11 de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania

En ese contexto, Lionel Scaloni optaría por una formación con varios habituales titulares . Mirá el probable equipo. Para este primer ensayo , Scaloni tiene en mente alinear una formación con varios de los habituales titulares , aunque Lionel Messi no arrancaría desde el inicio y aún persisten algunas incógnitas .

El plantel volvió a entrenarse el jueves en el predio de la AFA con todos los convocados disponibles y en condiciones de jugar si el técnico lo considera. La principal duda pasaba por el arco : el DT evaluó a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso , pero finalmente el Dibu se perfila como titular para el partido de esta noche .

El entrenador de la Selección Argentina define la formación para el amistoso en la Bombonera.

En defensa, Nahuel Molina se ubicó sobre el sector derecho , mientras que la zaga central estuvo conformada por Cristian Romero y Marcos Senesi . La elección del ex San Lorenzo responde a que Nicolás Otamendi no podrá estar en el debut del Mundial por suspensión y Lisandro Martínez continúa lesionado , aunque Lucas Martínez Quarta también pelea por meterse como acompañante en la última línea para este viernes .

Seleccion Argentina

La otra incógnita aparece en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña se alternaron durante los entrenamientos. Más atrás surge como alternativa Gabriel Rojas, destacado en Racing y convocado por primera vez tras sostener un alto nivel.

En la mitad de la cancha no estaría Rodrigo De Paul, quien no jugó el último encuentro del Inter Miami en la MLS debido a una molestia en el isquiotibial que todavía lo afecta. En su lugar, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se perfilan como titulares, mientras que Giuliano Simeone podría imponerse en la disputa con Leandro Paredes y meterse en el mediocampo junto a Nico Paz.

El entrenador de la Selección Argentina define la formación para el amistoso en la Bombonera. Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania.

En ataque, Lionel Messi sería preservado —aunque tendría minutos ingresando desde el banco— y Julián Álvarez quedaría como referencia ofensiva. A su lado, la duda pasa por definir entre Nicolás González o Thiago Almada.

En el entrenamiento del jueves por la tarde, Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, una lesión que lo deja sin chances de llegar al Mundial. El atacante de 23 años deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontará un período de recuperación que demandará, como mínimo, seis meses.

Joaquín Panichelli (2)

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania, por un amistoso

Emiliano Martínez: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Thiago Almada; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.