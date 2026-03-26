¿A qué hora juega el viernes Argentina vs Zambia en La Bombonera?

De recorrer Medio Oriente a disputar apenas un par de compromisos en condición de local. De enfrentar a España en la Finalissima y a Qatar en un amistoso, a medirse con selecciones poco conocidas y de bajo nivel como Mauritania y Zambia. En apenas siete días, la selección argentina tuvo cambios de itinerario resonantes.
Pasó de contar con una fecha FIFA ideal para afinar su preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a jugar dos partidos de escasa dificultad que, aun así, se alinean con la tónica de la mayoría de los encuentros que disputó desde consagrarse campeón en Qatar 2022.
Finalissima descartada y organización de los amistosos
El conflicto armado iniciado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y que se extendió por la región generó primero dudas sobre la realización del encuentro pendiente entre la albiceleste y la Furia Roja, y luego derivó en la suspensión indefinida del partido, sin que se fijara otra sede o fecha.
Con la Finalissima descartada a contrarreloj, y tras descartarse también el amistoso frente a Guatemala, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró pactar partidos contra dos selecciones africanas y programó ambos encuentros en la Bombonera.
Desde la conquista del Mundial Qatar 2022, la dirigencia de la AFA, liderada por Claudio Tapia, mantiene un patrón claro: organizar partidos amistosos frente a selecciones de bajo nivel. Solo Ecuador y Australia se apartan de esta tendencia dentro de la lista de rivales elegidos.
El primero de estos encuentros será contra Mauritania, el viernes 27 de marzo, mientras que el segundo se disputará ante Zambia, el martes 31. Ambos partidos arrancarán a las 20.15 y se anticipa una gran asistencia de público, ya que podrían ser los últimos juegos de la selección en casa antes del Mundial y, muy probablemente, los últimos de Lionel Messi en suelo argentino.
Dada la debilidad de los rivales que enfrentarán, para el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, las prácticas que se realizan en el predio de la AFA en Ezeiza tienen más valor que los propios partidos.
Será la última oportunidad para el cuerpo técnico de observar a los jugadores en acción antes de confirmar la lista de convocados para el Mundial. La nómina inicial, que debe presentarse el 11 de mayo, podrá incluir hasta 35 futbolistas y luego se reducirá a 26 para el 1° de junio.
Unos 20 futbolistas ya tienen asegurada su presencia en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Sin embargo, varios jugadores aún deben mostrar su valía en esta ventana de partidos para consolidar su lugar en la lista final.
Entre los convocados se destacan el arquero Juan Musso, los defensores Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi y Marcos Acuña, el mediocampista Máximo Perrone, y los atacantes Franco Matantuono, Valentín Barco, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.
Quienes no fueron incluidos deberán destacarse en sus equipos durante la recta final de la temporada europea 2025-2026 para aspirar a un puesto en la selección.
Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia