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26 de marzo de 2026 - 11:31
Deportes.

¿A qué hora juega el viernes Argentina vs Zambia en La Bombonera?

Con la gira por Medio Oriente cancelada, que contemplaba la Finalissima y un amistoso, el equipo de Lionel Scaloni jugará dos partidos en la Bombonera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
A qué hora juega el viernes Argentina vs Zambia.

A qué hora juega el viernes Argentina vs Zambia.

De recorrer Medio Oriente a disputar apenas un par de compromisos en condición de local. De enfrentar a España en la Finalissima y a Qatar en un amistoso, a medirse con selecciones poco conocidas y de bajo nivel como Mauritania y Zambia. En apenas siete días, la selección argentina tuvo cambios de itinerario resonantes.

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Pasó de contar con una fecha FIFA ideal para afinar su preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a jugar dos partidos de escasa dificultad que, aun así, se alinean con la tónica de la mayoría de los encuentros que disputó desde consagrarse campeón en Qatar 2022.

Selección Argentina
La Selección Argentina jugará un último partido en su casa y concentrará en el Predio Lionel Messi a menos de tres meses de su debut en el Mundial.

La Selección Argentina jugará un último partido en su casa y concentrará en el Predio Lionel Messi a menos de tres meses de su debut en el Mundial.

Finalissima descartada y organización de los amistosos

El conflicto armado iniciado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y que se extendió por la región generó primero dudas sobre la realización del encuentro pendiente entre la albiceleste y la Furia Roja, y luego derivó en la suspensión indefinida del partido, sin que se fijara otra sede o fecha.

Con la Finalissima descartada a contrarreloj, y tras descartarse también el amistoso frente a Guatemala, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró pactar partidos contra dos selecciones africanas y programó ambos encuentros en la Bombonera.

Enzo Fernández y Julián Álvarez
Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Desde la conquista del Mundial Qatar 2022, la dirigencia de la AFA, liderada por Claudio Tapia, mantiene un patrón claro: organizar partidos amistosos frente a selecciones de bajo nivel. Solo Ecuador y Australia se apartan de esta tendencia dentro de la lista de rivales elegidos.

El primero de estos encuentros será contra Mauritania, el viernes 27 de marzo, mientras que el segundo se disputará ante Zambia, el martes 31. Ambos partidos arrancarán a las 20.15 y se anticipa una gran asistencia de público, ya que podrían ser los últimos juegos de la selección en casa antes del Mundial y, muy probablemente, los últimos de Lionel Messi en suelo argentino.

Dada la debilidad de los rivales que enfrentarán, para el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, las prácticas que se realizan en el predio de la AFA en Ezeiza tienen más valor que los propios partidos.

lionel scaloni seleccion argentina

Será la última oportunidad para el cuerpo técnico de observar a los jugadores en acción antes de confirmar la lista de convocados para el Mundial. La nómina inicial, que debe presentarse el 11 de mayo, podrá incluir hasta 35 futbolistas y luego se reducirá a 26 para el 1° de junio.

Unos 20 futbolistas ya tienen asegurada su presencia en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Sin embargo, varios jugadores aún deben mostrar su valía en esta ventana de partidos para consolidar su lugar en la lista final.

Entre los convocados se destacan el arquero Juan Musso, los defensores Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi y Marcos Acuña, el mediocampista Máximo Perrone, y los atacantes Franco Matantuono, Valentín Barco, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.

Messi.

Quienes no fueron incluidos deberán destacarse en sus equipos durante la recta final de la temporada europea 2025-2026 para aspirar a un puesto en la selección.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

  • Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

dibu martinez.jpg
  • Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Otamendi.
  • Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

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Leandro Paredes atraviesa un momento muy delicado.

Leandro Paredes atraviesa un momento muy delicado.

  • Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Nicolás González (Atlético Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

Lionel Messi fue la estrella de la presentación oficial.

Thiago Almada (Atlético Madrid).

José López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).

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