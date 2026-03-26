Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora juega y contra quién

Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.

El camino hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 ingresó en una instancia determinante tras confirmarse el nuevo esquema del repechaje intercontinental . La FIFA decidió abandonar los tradicionales cruces de ida y vuelta para implementar un formato de torneo reducido.

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El mismo es disputado en una única sede, que otorgará las últimas dos plazas para el certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá .

El sorteo tuvo lugar en noviembre de 2025 en la sede de la FIFA en Zúrich y permitió establecer el cuadro definitivo. Selección de Bolivia , que finalizó en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas , sostiene la esperanza de regresar a una Copa del Mundo luego de 32 años de ausencia.

La FIFA introdujo un cambio profundo en el sistema de repechaje para el Mundial 2026.

Los cuatro encuentros se llevarán a cabo en territorio mexicano, específicamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara , dentro de la ventana internacional de la FIFA international match calendar March 2026 .

Bolivia, que terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas, mantiene la ilusión de volver a un Mundial después de 32 años.

Cuándo, dónde y ante quién jugará Selección de Bolivia en el repechaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Bolivia ya tiene trazado su recorrido en el repechaje intercontinental con destino al Mundial 2026, una etapa clave que podría significar su retorno a una cita mundialista tras más de treinta años de ausencia.

El debut será frente a Selección de Surinam, en una llave de semifinales programada para el jueves 26 de marzo de 2026 en Monterrey, México. El partido tendrá lugar en el estadio BBVA y comenzará a las 17:00 hora local, lo que corresponde a las 19:00 en Bolivia y a las 20:00 en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

En caso de que Selección de Bolivia consiga imponerse en ese primer desafío, accederá a la instancia final del torneo, que también se llevará a cabo en Monterrey el martes 31 de marzo.

Si Bolivia logra superar ese primer obstáculo, avanzará a la final del cuadro.

En esa instancia aguardará Selección de Irak, equipo que llegó directamente a esa fase gracias a su mejor posición en el ranking de la FIFA. El encuentro definitorio está previsto para las 21:00 hora local (23:00 en Bolivia y 00:00 en Argentina).

El conjunto que se imponga en esa final se quedará con uno de los últimos cupos disponibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y será integrado en el Grupo I, donde ya esperan Selección de Francia, Selección de Senegal y Selección de Noruega, todos ellos clasificados previamente tras el sorteo general.

Cómo es el nuevo formato del repechaje intercontinental

La FIFA implementó una modificación sustancial en el formato del repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se dejaron de lado los cruces tradicionales de ida y vuelta para dar paso a una competencia reducida, estructurada como un mini torneo en el que cada partido es único y con eliminación directa.

Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.

En esta instancia intervienen seis selecciones nacionales, con un representante por cada confederación, a excepción de Concacaf, que dispone de dos plazas. Selección de Bolivia (Conmebol), Selección de Surinam y Selección de Jamaica (Concacaf), Selección de Irak (Asia), Selección de la República Democrática del Congo (África) y Selección de Nueva Caledonia (Oceanía).

La clasificación en el ranking de la FIFA resultó determinante para ordenar el cuadro de competencia. Las cuatro selecciones con peor ubicación en esa tabla —Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia— quedaron ubicadas en la instancia de semifinales. En cambio, los dos equipos mejor posicionados —Irak y la República Democrática del Congo— accedieron de manera directa a la final de cada una de las llaves.