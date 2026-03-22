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22 de marzo de 2026 - 18:44
Sociedad.

Con banderazo, Todos Juntos conmemoraron el Día Mundial del Síndrome de Down en Jujuy

Jóvenes de la asociación Todos Juntos realizaron actividades abiertas para promover la convivencia y derribar prejuicios sobre el síndrome de Down

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jóvenes de la asociación “Todos Juntos” realizaron una intervención en la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy

Jóvenes de la asociación “Todos Juntos” realizaron una intervención en la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy

La Asociación Todos Juntos conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down

La Asociación "Todos Juntos" conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down

Jóvenes de la asociación “Todos Juntos” realizaron una intervención en la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy

Jóvenes de la asociación “Todos Juntos” realizaron una intervención en la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy

La Asociación Todos Juntos realizó en Jujuy una jornada especial por el Día Mundial del Síndrome de Down, con actividades en la explanada y en el interior de la Casa de Gobierno. La propuesta incluyó un banderazo, acciones de visibilización y distintas intervenciones pensadas para promover una convivencia más plena y romper prejuicios todavía presentes sobre la discapacidad.

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La actividad se desarrolló bajo el lema “Todos juntos, derribando barreras construimos futuro” y buscó sacar la conmemoración del ámbito cerrado para llevarla directamente al contacto con la comunidad. Según se informó, los jóvenes de la institución participaron de una jornada cargada de alegría, reflexión y presencia en el espacio público, en el marco del 21 de marzo.

Todos Juntos
Jóvenes de la asociación “Todos Juntos” realizaron una intervención en la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy

Jóvenes de la asociación “Todos Juntos” realizaron una intervención en la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy

Un banderazo para visibilizar y generar encuentro

Desde la asociación remarcaron que la idea fue mostrar que la inclusión no puede limitarse al ámbito escolar, sino que debe extenderse a la vida cotidiana, al vínculo social y a la posibilidad de compartir espacios con naturalidad.

En ese sentido, el referente Patricio Carrillo explicó que la iniciativa apuntó a poner en discusión algo más profundo que la sola escolaridad. “Muchas veces se considera que la inclusión en el colegio ya implica una vida plena, pero la escolaridad es solo una parte”, señaló, y planteó la necesidad de pasar del concepto de “inclusión” al de “convivir”.

También remarcó el valor emocional y humano de salir al encuentro de los demás. “Queremos reflexionar sobre cómo se siente uno cuando se lo excluye de distintos ámbitos y empieza a sentirse solo. Lo que intentamos es salir a la calle, vincularnos con la gente y que los chicos conozcan personas nuevas”, expresó.

Asociación "Todos Juntos"
La Asociación

La Asociación "Todos Juntos" conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down

Actividades abiertas y contacto directo con la comunidad

La jornada incluyó distintas acciones para acercar el mensaje a la comunidad de una manera directa. Según el reporte oficial, los jóvenes realizaron transmisiones por streaming, grabaron bailes para TikTok, se tomaron fotografías con transeúntes y repartieron folletería informativa en comercios locales. Además, pudieron recorrer el interior de la Casa de Gobierno e interactuar con trabajadores y autoridades.

Desde la asociación consideran que uno de los obstáculos más grandes sigue siendo el desconocimiento, porque muchas veces eso deriva en invisibilización. Por eso, el objetivo de estas salidas es generar un vínculo más natural entre las personas con discapacidad y el resto de la sociedad, para que el tema deje de ser tabú y forme parte de la vida cotidiana de la provincia.

La conmemoración dejó así una postal de participación, presencia en el espacio público y un mensaje claro: seguir trabajando para derribar barreras y ampliar los espacios de convivencia real.

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