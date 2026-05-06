Trucos: ¿Cómo mejorar la señal WiFi en casa y ganar mayor alcance en la red?

Trucos y soluciones para potenciar la señal WiFi y evitar zonas muertas en casa.

El rendimiento del WiFi en el hogar influye en la vida digital actual : ya sea para navegar en internet , ver contenido en streaming , trabajar de forma remota , estudiar online o mantener videollamadas . En un contexto donde cada vez hay más dispositivos conectados , una señal deficiente puede generar cortes , baja velocidad y problemas de conexión.

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Esto afecta tanto el trabajo como el ocio . Por este motivo, mejorar la red inalámbrica se volvió una necesidad clave para hogares, estudiantes y trabajadores.

No alcanza únicamente con contratar un plan de internet de alta velocidad . Existen variables dentro del propio hogar que pueden reducir el desempeño del WiFi . Detectar y corregir estos puntos resulta esencial para contar con una conexión estable , segura y eficiente , preparada para el creciente uso de dispositivos y servicios en línea .

Trucos y soluciones para potenciar la señal WiFi y evitar zonas muertas en casa.

Antes de aplicar mejoras, es importante entender qué elementos pueden estar perjudicando el rendimiento de la red .

Ubicación del router : cuando el equipo se encuentra en una esquina , oculto detrás de muebles o próximo a paredes muy gruesas , la señal pierde potencia y disminuye su alcance .

: cuando el equipo se encuentra en una , oculto detrás de o próximo a , la pierde y disminuye su . Interferencias : dispositivos como microondas , teléfonos inalámbricos y otras redes WiFi cercanas pueden generar interferencias que afectan la calidad de la conexión y reducen el rendimiento .

: dispositivos como , y otras pueden generar que afectan la y reducen el . Distancia al router: a mayor separación del router, más débil resulta la señal, algo que se nota especialmente en viviendas amplias o de varios niveles.

Siete estrategias para optimizar tu WiFi y disfrutar de internet estable en todos los rincones del hogar.

Antigüedad del equipo : los routers más viejos no cuentan con tecnologías actuales ni estándares recientes , lo que limita tanto la velocidad como la estabilidad de la conexión .

: los no cuentan con ni , lo que limita tanto la como la . Saturación de dispositivos : cuando hay muchos equipos conectados al mismo tiempo, el ancho de banda disponible puede saturarse y afectar el rendimiento general .

: cuando hay muchos al mismo tiempo, el puede saturarse y afectar el . Configuración incorrecta : utilizar un canal WiFi sobrecargado o una configuración poco optimizada puede disminuir de forma significativa la velocidad de la red .

: utilizar un o una puede disminuir de forma significativa la . Limitaciones del dispositivo: no todos los equipos son capaces de aprovechar al máximo la velocidad del router, especialmente aquellos que tienen varios años de antigüedad.

Reubicar el router, actualizar el firmware, usar repetidores y evitar interferencias son estrategias esenciales para optimizar la red.

Siete estrategias para mejorar la señal WiFi

Reubicar el router

Ubica el router en un punto céntrico de la vivienda y, de ser posible, en una posición elevada. Mantenelo alejado de objetos sólidos que bloqueen la señal y de aparatos electrónicos que generen interferencias. Evitá colocarlo dentro de muebles, detrás de elementos grandes o en esquinas.

2. Actualizar el firmware

Revisá con frecuencia si el fabricante publicó nuevas versiones del software del router. Estas actualizaciones suelen incorporar mejoras de seguridad, optimización del rendimiento y mayor estabilidad de la conexión.

3. Cambiar el canal WiFi

Modificá el canal de transmisión inalámbrica para evitar la congestión de redes cercanas y mejorar la calidad de la señal.

Trucos para mejorar la señal WiFi.

En edificios o áreas donde conviven muchas redes inalámbricas, conviene elegir un canal menos saturado. Para eso, existen aplicaciones gratuitas que permiten detectar cuáles están más libres y así mejorar el rendimiento de la señal.

4. Reducir interferencias

Es recomendable ubicar el router lejos de dispositivos como microondas, monitores de bebé, teléfonos inalámbricos y otros aparatos electrónicos que puedan generar interferencias en la conexión.

5. Incorporar repetidores o amplificadores

En viviendas amplias o de varios pisos, puede ser útil sumar repetidores WiFi, sistemas de red mesh o amplificadores de señal para extender la cobertura y eliminar zonas sin conexión.

6. Renovar el equipo

Mantener el hardware actualizado también es clave para asegurar un mejor rendimiento y aprovechar las últimas tecnologías de conexión.

Claves para una conexión rápida y sin cortes.

Si el router ya tiene varios años de uso, es recomendable considerar su reemplazo por un modelo que soporte estándares más recientes de WiFi, como WiFi 6. La mejora en velocidad y cobertura puede ser notable.

7. Conexión mediante cable

En el caso de dispositivos fijos, como computadoras de escritorio, consolas o televisores inteligentes, lo ideal es utilizar una conexión por cable Ethernet. Esto ofrece mayor estabilidad en la señal y, al mismo tiempo, reduce la carga sobre la red inalámbrica, liberando ancho de banda para el resto de los equipos.