Día de la Celiaquía: 10 trucos para cuidar la cocina sin gluten

¿Te animas a llevar a cabo alguno de los cambios que te presentamos para hacer tu cocina más segura y libre de gluten desde ahora mismo?

En el Día Internacional de la Celiaquía, una de las claves más importantes para cuidar la salud de las personas celíacas está dentro de casa : la organización de la cocina. No alcanza solo con elegir productos sin TACC. También es fundamental evitar la contaminación cruzada , es decir, el contacto de alimentos libres de gluten con restos de trigo, avena, cebada o centeno.

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Mantener una cocina segura puede parecer difícil al principio, pero con hábitos simples se vuelve parte de la rutina diaria. La limpieza, el orden, los utensilios adecuados y la información de toda la familia son herramientas fundamentales para cocinar sin miedo y disfrutar de comidas ricas, cuidadas y aptas.

La contaminación cruzada puede ocurrir cuando un alimento sin gluten entra en contacto con migas, utensilios, superficies o productos que tuvieron gluten . Por eso, una tostadora, una tabla de cortar, una cuchara con restos de pan o un frasco de mermelada compartido pueden transformarse en un riesgo para una persona celíaca.

Mantener una cocina libre de gluten requiere una organización cuidadosa, limpieza frecuente y hábitos claros para minimizar riesgos y garantizar un espacio seguro.

10 trucos para una cocina sin gluten

1. Hacer una limpieza profunda

El primer paso es limpiar bien mesadas, alacenas, horno, microondas, cajones, electrodomésticos y utensilios. Las migas pueden quedar en rincones poco visibles, por eso conviene revisar todo con paciencia.

image Limpieza profunda

2. Elegir utensilios seguros

Los utensilios de silicona, acero inoxidable o materiales no porosos son mejores que los de madera, porque la madera puede retener restos de gluten. También es recomendable tener una tabla exclusiva para alimentos sin TACC.

utensilios de cocina En una cocina compartida, los utensilios para cocinar sin TACC deben estar claramente marcados o diferenciados para evitar confusiones y colocados en armarios diferentes.

3. Separar electrodomésticos

En casas donde se cocina con y sin gluten, algunos elementos conviene duplicarlos. La tostadora es uno de los más importantes, porque suele acumular migas. También pueden separarse sartenes, batidoras o recipientes de uso frecuente.

image Separar electrodomésticos

4. Cuidar trapos y esponjas

Los repasadores, esponjas y manteles también pueden contaminar. Lo ideal es usar elementos separados para la cocina sin gluten, cambiarlos con frecuencia y limpiar las superficies antes de preparar alimentos.

5. Ordenar la despensa

Los productos sin TACC deben guardarse separados y, si comparten alacena con alimentos con gluten, conviene ubicarlos en estantes superiores para evitar que caigan migas. Los recipientes herméticos ayudan a proteger harinas, cereales y premezclas.

image Ordenar la despensa

6. Etiquetar los alimentos

Marcar los productos ayuda a evitar confusiones. Se pueden usar etiquetas, colores o recipientes diferenciados para identificar rápidamente qué es apto sin gluten y qué no.

7. No compartir untables

La manteca, mermelada, queso crema, dulce de leche o cualquier producto que se unta puede contaminarse si alguien introduce un cuchillo con migas. Lo mejor es tener frascos separados o usar siempre cucharas limpias.

8. Cocinar primero lo sin gluten

Si en la misma cocina se preparan comidas con y sin gluten, conviene cocinar primero los alimentos aptos para celíacos. Después se pueden preparar los demás, siempre limpiando bien las superficies y separando utensilios.

9. Informar a toda la familia

La cocina segura no depende de una sola persona. Todos en la casa deben saber qué se puede tocar, qué no se debe mezclar y por qué la contaminación cruzada es importante.

10. Sumar herramientas útiles

Bolsas para tostadora, recipientes herméticos, dispensadores para sal y azúcar, etiquetas y utensilios de colores pueden ayudar mucho a ordenar la cocina y reducir riesgos.

Comer sin gluten también puede ser rico y simple

Ser celíaco no significa comer feo, aburrido o complicado. Con una cocina bien organizada, las recetas sin TACC pueden ser sabrosas, familiares y fáciles de preparar.

La clave está en hacer pequeños cambios sostenidos: limpiar antes de cocinar, separar utensilios, revisar etiquetas y evitar productos compartidos. Cada hábito suma para que la cocina sea un lugar seguro, inclusivo y disfrutable para todos.