La celiaquía afecta a 1 de cada 167 argentinos

La enfermedad celíaca es mucho más que una tendencia alimentaria: es una condición autoinmune que afecta a 1 de cada 167 personas en Argentina.

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Se trata de una intolerancia permanente al gluten —proteína presente en el trigo, avena, centeno y cebada (T.A.C.C.)— que, ante el consumo reiterado, daña la mucosa del intestino delgado y altera la absorción de nutrientes.

Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, explicó que: “Se la llama ´la gran simuladora´" porque sus señales no siempre son evidentes. Dependiendo de la etapa de la vida, los síntomas pueden variar drásticamente:

“Incluso, señaló la especialista, existen casos asintomáticos, donde el daño ocurre de forma silenciosa. Por eso, ante un diagnóstico positivo, es fundamental que los familiares directos también se realicen chequeos, debido a la fuerte carga genética de la enfermedad”.

Detectar la celiaquía a tiempo es la única forma de prevenir complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis temprana o la anemia severa. El protocolo médico actual consta de dos pasos obligatorios:

Análisis de sangre: para detectar anticuerpos específicos.

Biopsia intestinal: realizada mediante videoendoscopia para confirmar el estado de la mucosa.

“A diferencia de otras patologías, no existen pastillas para tratar la celiaquía. El único remedio es una dieta libre de gluten, estricta y permanente”, aseguró la directora de OSPEDYC.

“Sin embargo, el cuidado debe ir más allá del plato. El gluten puede estar oculto en lugares inesperados como medicamentos, suplementos, pastas de dientes o cosméticos (lápices labiales, enjuagues bucales). Para evitar riesgos, es vital consultar siempre los listados oficiales de productos sin T.A.C.C. en la web de la ANMAT o a través de asociaciones de apoyo como ACELA (Asistente al Celíaco en Argentina) o ACA (Asociación Celíaca Argentina)”, finalizó la Dra. El Haj.