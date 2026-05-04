La celiaquía afecta a 1 de cada 167 argentinos

La enfermedad celíaca es mucho más que una tendencia alimentaria: es una condición autoinmune que afecta a 1 de cada 167 personas en Argentina.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco, por lo que especialistas brindaron recomendaciones sobre esta enfermedad.
La enfermedad celíaca es mucho más que una tendencia alimentaria: es una condición autoinmune que afecta a 1 de cada 167 personas en Argentina.
Se trata de una intolerancia permanente al gluten —proteína presente en el trigo, avena, centeno y cebada (T.A.C.C.)— que, ante el consumo reiterado, daña la mucosa del intestino delgado y altera la absorción de nutrientes.
Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, explicó que: “Se la llama ´la gran simuladora´" porque sus señales no siempre son evidentes. Dependiendo de la etapa de la vida, los síntomas pueden variar drásticamente:
“Incluso, señaló la especialista, existen casos asintomáticos, donde el daño ocurre de forma silenciosa. Por eso, ante un diagnóstico positivo, es fundamental que los familiares directos también se realicen chequeos, debido a la fuerte carga genética de la enfermedad”.
Detectar la celiaquía a tiempo es la única forma de prevenir complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis temprana o la anemia severa. El protocolo médico actual consta de dos pasos obligatorios:
“A diferencia de otras patologías, no existen pastillas para tratar la celiaquía. El único remedio es una dieta libre de gluten, estricta y permanente”, aseguró la directora de OSPEDYC.
“Sin embargo, el cuidado debe ir más allá del plato. El gluten puede estar oculto en lugares inesperados como medicamentos, suplementos, pastas de dientes o cosméticos (lápices labiales, enjuagues bucales). Para evitar riesgos, es vital consultar siempre los listados oficiales de productos sin T.A.C.C. en la web de la ANMAT o a través de asociaciones de apoyo como ACELA (Asistente al Celíaco en Argentina) o ACA (Asociación Celíaca Argentina)”, finalizó la Dra. El Haj.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.