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4 de mayo de 2026 - 11:17
Salud.

Celiaquía: qué es la contaminación cruzada y por qué habrá una jornada en Jujuy

La actividad será abierta a todo público y buscará brindar herramientas prácticas para la inclusión de personas celíacas en la vida diaria.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La propuesta, bajo el lema “Saber para incluir”, apunta no solo a personas celíacas, sino también a familias, docentes, gastronómicos y al público en general, con el fin de generar mayor conocimiento sobre esta condición y sus cuidados.

Qué es la contaminación cruzada y por qué es clave para personas celíacas

Uno de los ejes centrales de la jornada será la contaminación cruzada, un concepto clave en la vida cotidiana de quienes tienen celiaquía.

La licenciada en nutrición Verónica Sánchez Rojo explicó que se trata de la presencia mínima de gluten en alimentos que deberían ser aptos. “Una mínima partícula puede generar síntomas y, en algunos casos, cuadros graves que incluso requieren internación”, advirtió.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que implica una intolerancia permanente al gluten, proteína presente en trigo, cebada y centeno. Por eso, incluso una pequeña contaminación puede afectar la salud.

En la práctica, esto implica extremar cuidados en la cocina: no utilizar los mismos utensilios, evitar compartir superficies, separar alimentos y prestar atención a cada detalle en la preparación.

Día Internacional de la Celiaquía -21
Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía

Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía

Cómo aplicar estos cuidados en la vida diaria

Según detallaron, la prevención de la contaminación cruzada es fundamental tanto en el hogar como en espacios gastronómicos o eventos sociales.

En casas donde conviven personas celíacas, se recomienda preparar primero los alimentos sin gluten, con todos los utensilios limpios y desinfectados. En tanto, en cocinas profesionales, lo ideal es contar con sectores separados para evitar cualquier contacto.

También se hace hincapié en situaciones cotidianas, como el uso de cuchillos, tablas, aceites o incluso utensilios para untar, donde una pequeña distracción puede generar contaminación.

Una jornada para aprender e incluir

La jornada se realizará el miércoles 6, de 9 a 14:30, en el Cine Select, y contará con diferentes espacios de participación. Habrá stands informativos y lúdicos, presencia de instituciones vinculadas a la nutrición y emprendedores que elaboran productos sin gluten. Además, se desarrollarán disertaciones divididas en dos bloques.

El primero estará enfocado en aspectos clínicos y alimentarios, mientras que el segundo incluirá testimonios de personas celíacas, quienes compartirán experiencias y recetas.

Por qué es importante hablar de celiaquía

Desde la organización remarcan que uno de los principales desafíos sigue siendo la falta de información. “Mientras más sepa la población de qué se trata esta enfermedad, más vamos a poder acompañar y ayudar a las personas celíacas”, señalaron.

La iniciativa busca justamente generar empatía y conciencia, entendiendo que la inclusión no depende solo de quien tiene la condición, sino también del entorno.

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