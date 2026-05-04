Una nueva vacuna contra la tos convulsa llega al país con tecnología de última generación

La tos convulsa, también llamada coqueluche o tos ferina , registra un repunte alarmante en Argentina y en otros países de la región. El incremento se vincula de manera directa con la disminución en las tasas de vacunación , en particular entre bebés menores de un año y personas gestantes .

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 799 , durante las primeras nueve semanas de 2026 se notificaron 215 casos , lo que representa un aumento del 147% en comparación con el mismo período de 2025 , cuando se habían contabilizado 87 .

Aunque la mitad de los contagios se concentra en menores de dos años , cerca de un 33% afecta a chicos de entre 3 y 14 , lo que refleja que los problemas en la cobertura de vacunación vienen de arrastre.

La tos convulsa es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que afecta el tracto respiratorio y puede resultar grave, especialmente en lactantes.

La tos convulsa , provocada por la bacteria Bordetella pertussis , presenta una elevada capacidad de contagio y puede propagarse incluso a través de adolescentes y adultos con cuadros leves o poco claros, dificultando así su control a nivel epidemiológico .

Nueva generación de vacunas

Frente a este contexto sanitario, Laboratorios Richmond presentó en abril de 2026 la vacuna Boostagen-2, una dosis de refuerzo que protege contra la tos ferina, el tétanos y la difteria mediante tecnología recombinante.

El desarrollo se realizó en conjunto con la compañía BioNet y cuenta con la aprobación de la ANMAT y de la Agencia Europea de Medicamentos, aportando una alternativa innovadora para la inmunización de adolescentes, adultos y personas gestantes.

La caída en la cobertura de vacunación, especialmente en menores de un año y embarazadas, se identifica como la principal causa del resurgimiento de la tos convulsa en el país.

“Estamos dando un paso decisivo hacia una nueva generación de vacunas. Gracias a esta tecnología podemos aumentar la inmunogenicidad con un excelente perfil de seguridad, particularmente en este contexto de incremento importante de casos”, señaló a Infobae el doctor Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond.

En contraste, las vacunas convencionales contra la tos convulsa se basan en una toxina que es desactivada mediante compuestos químicos, como el formaldehído o el glutaraldehído. Este proceso modifica la forma tridimensional de la proteína y puede disminuir de manera significativa —hasta en un 80%— los puntos de reconocimiento por parte del sistema inmunológico, lo que impacta en la calidad de la respuesta defensiva al dificultar la correcta identificación de la bacteria.

En contraste, la tecnología recombinante posibilita alterar la toxina bacteriana mediante ingeniería genética. “Estas mutaciones eliminan la toxicidad, pero preservan la estructura original de la proteína”, detalló Maximiliano Bergman. De este modo, el sistema inmunológico recibe una representación más precisa del microorganismo y genera anticuerpos con mayor afinidad, capaces de neutralizarlo con más eficacia.

Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond.

Esta mejora en la calidad de la respuesta inmune no solo implica producir una mayor cantidad de anticuerpos, sino también obtener defensas más eficientes. Los ensayos clínicos indican que la formulación recombinante logra un mayor poder neutralizante, una mejor afinidad de los anticuerpos y, en consecuencia, una protección más sólida y prolongada frente a la tos convulsa.

“El gran avance científico está dado por el componente de pertussis, diseñado como una vacuna recombinante, diferente a las actualmente disponibles en el mercado, que emplean la toxina detoxificada químicamente”, explicó Elvira Zini, directora científica de Laboratorios Richmond.

Según detalló la especialista, al incorporar hemaglutinina filamentosa, la formulación estimula la producción de anticuerpos que impiden que la bacteria se adhiera al epitelio de las vías respiratorias, disminuyendo así su capacidad de instalarse en el organismo.

Infografía que detalla los porcentajes de cobertura de vacunación completa contra la tos convulsa en menores de 2 años por provincia en Argentina, con un promedio nacional del 68%.

Asimismo, precisó que los componentes contra el tétanos y la difteria cuentan con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud, lo que certifica estándares internacionales en términos de calidad y eficacia.

Qué dice la evidencia científica

La vacuna Boostagen-2 evidenció una respuesta inmunológica superior frente a las formulaciones convencionales en estudios clínicos realizados en adolescentes, adultos y personas gestantes. En el grupo de jóvenes de entre 9 y 17 años, un trabajo publicado en The Lancet Child and Adolescent Health en diciembre de 2024 registró una seroconversión contra pertussis del 94%, en comparación con el 71% obtenido por la vacuna de referencia Adacel, junto con niveles de anticuerpos IgG antipertussis hasta tres veces más elevados.

En personas adultas y de mayor edad, la seroconversión alcanzó el 90%, frente al 74% observado con la vacuna de referencia. En el caso de las embarazadas, la respuesta contra pertussis llegó a duplicar la obtenida con formulaciones tradicionales a los 28 días de aplicada, además de favorecer un mayor pasaje de anticuerpos al recién nacido y una protección pasiva más firme durante los primeros meses.

Elvira Zini, directora científica de Laboratorios Richmond.

“Estas mejoras reflejan una diferencia cualitativa y cuantitativa en la respuesta inmune, con anticuerpos que no solo son más numerosos, sino que se unen con mayor fuerza al antígeno y neutralizan mejor la toxina”, explicó Maximiliano Bergman.

La tos convulsa continúa demandando una estrategia amplia que articule calendarios de vacunación completos, seguimiento epidemiológico constante y detección oportuna, en especial en las poblaciones más vulnerables.

Tanto autoridades sanitarias como expertos remarcan la necesidad de fortalecer la cobertura en personas gestantes y en la niñez, además de optimizar el diagnóstico temprano para disminuir la mortalidad y frenar la propagación dentro de la comunidad.

Una enfermedad prevenible por vacunación

La tos convulsa suele iniciarse con manifestaciones leves en las vías respiratorias altas y, con el paso de los días, progresa hacia accesos de tos intensos y repetitivos, caracterizados por una inhalación súbita y, en algunos casos, episodios de vómitos.

La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el aumento regional de coqueluche y la urgencia de recuperar los niveles históricos de inmunización infantil y en embarazadas.

En el país, los más vulnerables son los chicos menores de cinco años, especialmente los lactantes de menos de seis meses, quienes concentran la mayor proporción de cuadros severos y decesos vinculados a esta infección.

La Organización Panamericana de la Salud alertó que el repunte de la enfermedad impacta en toda la región en los últimos dos años y subraya la necesidad de restablecer los niveles históricos de vacunación en la infancia y en personas gestantes.

Cobertura de vacunación y factores de riesgo

La caída en los niveles de vacunación del calendario oficial desde 2020 aparece como el principal elemento que explica el aumento de contagios en Argentina. “La cobertura en adolescentes de 11 años fue de apenas 54% en 2024, muy por debajo del umbral recomendado del 95%. En mujeres embarazadas, la cobertura alcanzó solo el 72%”, indicó Maximiliano Bergman.

Una ilustración vibrante muestra a una familia protegida por la vacuna contra la tos convulsa, simbolizada por una jeringa y un escudo, mientras un germen tose al margen.

El especialista también detalló diferencias según la región: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cobertura en embarazadas fue del 49%, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzó el 64%. Esta disparidad impacta en la protección pasiva de los recién nacidos, que recién reciben su primera dosis a los dos meses de vida.

Maximiliano Bergman mencionó los datos más recientes: en las primeras 12 semanas epidemiológicas de 2026 se notificaron más de 255 contagios, en línea con la tendencia creciente que ya se observaba hacia fines de 2025.

La tos convulsa no responde a un patrón estacional definido y puede provocar brotes en cualquier momento del año, incluso durante el verano. El incremento reciente se explica tanto por una mayor circulación de la bacteria —favorecida por la baja cobertura de vacunación— como por un mejor nivel de sospecha médica y capacidad diagnóstica, aunque aún se registran demoras en la consulta y en el inicio del tratamiento adecuado.