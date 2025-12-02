Alarma por tos convulsa en Argentina: Jujuy entre las provincias con más vacunación

Tos convulsa en Argentina: la importancia de la vacunación
La vacunación se mantiene como la principal herramienta de prevención y protección frente a la coqueluche. El Ministerio de Salud subraya la necesidad de mejorar las coberturas y reducir las desigualdades entre jurisdicciones.
Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan exhiben altas tasas de vacunación, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos, lo que se traduce en una menor acumulación de personas susceptibles.
En contraste, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas intermedias o bajas, especialmente en los refuerzos administrados a los cinco y once años, donde se observan los valores más críticos.
Incremento de casos de coqueluche - tos convulsa
El incremento de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa, preocupa a las autoridades sanitarias: hay notificaciones en 20 jurisdicciones y una marcada concentración en las regiones Centro y Sur, especialmente en la Provincia de Buenos Aires y en relación con el brote de Tierra del Fuego, según datos del Ministerio de Salud.
Entre las semanas uno y 47 de 2025 -mediados de noviembre-, se reportaron 5.110 casos sospechosos, de los cuales 688 fueron confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos.
El Boletín Epidemiológico Nacional detalla que, de los 688 casos confirmados, 586 contaron con confirmación de laboratorio. En el 81,9% de estos (480 casos) se identificó la bacteria Bordetella pertussis, mientras que dos correspondieron a B. parapertussis y 104 permanecen sin identificación de especie. El patrón de distribución de los casos es heterogéneo, con predominio en ciertas regiones y variaciones notables entre provincias.
Bajó la vacunación en Jujuy y alertan que "la población cree más en Google que en la ciencia"
Sobre las posibles causas por las que los jujeños no vacunan a los niños, Meyer indicó que esto empezó a verse desde la pandemia, cuando surgió el miedo ala vacuna contra el COVID y las complicaciones que algunas de esas vacunas produjeron.
"Esto no tiene relación con las vacunas del calendario que están hace años y décadas probadas que no generan reacciones adversas y son muy buenas para los pacientes. Es una población con una creencia del “no vacunar” porque pueden generar autismo, lo cual no está comprobado, son dichos de redes sociales o de páginas de internet que no tienen sustento científico", agregó la titular del Servicio de Neumonología.
Hoy la gente cree más lo que dice Dr. Google o las redes sociales que lo que está científicamente aprobado
Decaimiento de todas las vacunas
Finalmente, la médica aseguró que este decaimiento se da en todas las vacunas que conforman el calendario obligatorio.
"Hay poblaciones y nodos en la provincia de Jujuy que son resistentes a la aplicación de las vacunas. Se está trabajando con Epidemiología para hacer las denuncias correspondientes porque estamos hablando de uncalendario de vacunación obligatorio, lo cual deberá intervenir el Ministerio de Salud para ver qué soluciones se llevan adelante", puntualizó la referente del Hospital Materno Infantil.
