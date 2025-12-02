martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 11:09
Salud.

Alarma por tos convulsa en Argentina: Jujuy entre las provincias con más vacunación

Si bien Jujuy figura entre las provincias con mayor vacunación contra tos convulsa, alarma la disminución en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Aumentaron los casos de tos convulsa

Aumentaron los casos de tos convulsa

Tos convulsa en Argentina: la importancia de la vacunación

La vacunación se mantiene como la principal herramienta de prevención y protección frente a la coqueluche. El Ministerio de Salud subraya la necesidad de mejorar las coberturas y reducir las desigualdades entre jurisdicciones.

Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan exhiben altas tasas de vacunación, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos, lo que se traduce en una menor acumulación de personas susceptibles.

En contraste, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas intermedias o bajas, especialmente en los refuerzos administrados a los cinco y once años, donde se observan los valores más críticos.

tos convulsa

Incremento de casos de coqueluche - tos convulsa

El incremento de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa, preocupa a las autoridades sanitarias: hay notificaciones en 20 jurisdicciones y una marcada concentración en las regiones Centro y Sur, especialmente en la Provincia de Buenos Aires y en relación con el brote de Tierra del Fuego, según datos del Ministerio de Salud.

En lo que va del año, se han registrado siete fallecimientos, todos en menores de dos años, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Entre las semanas uno y 47 de 2025 -mediados de noviembre-, se reportaron 5.110 casos sospechosos, de los cuales 688 fueron confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos.

El Boletín Epidemiológico Nacional detalla que, de los 688 casos confirmados, 586 contaron con confirmación de laboratorio. En el 81,9% de estos (480 casos) se identificó la bacteria Bordetella pertussis, mientras que dos correspondieron a B. parapertussis y 104 permanecen sin identificación de especie. El patrón de distribución de los casos es heterogéneo, con predominio en ciertas regiones y variaciones notables entre provincias.

image

Bajó la vacunación en Jujuy y alertan que "la población cree más en Google que en la ciencia"

Sobre las posibles causas por las que los jujeños no vacunan a los niños, Meyer indicó que esto empezó a verse desde la pandemia, cuando surgió el miedo a la vacuna contra el COVID y las complicaciones que algunas de esas vacunas produjeron.

"Esto no tiene relación con las vacunas del calendario que están hace años y décadas probadas que no generan reacciones adversas y son muy buenas para los pacientes. Es una población con una creencia del “no vacunar” porque pueden generar autismo, lo cual no está comprobado, son dichos de redes sociales o de páginas de internet que no tienen sustento científico", agregó la titular del Servicio de Neumonología.

Hoy la gente cree más lo que dice Dr. Google o las redes sociales que lo que está científicamente aprobado Hoy la gente cree más lo que dice Dr. Google o las redes sociales que lo que está científicamente aprobado

Decaimiento de todas las vacunas

Finalmente, la médica aseguró que este decaimiento se da en todas las vacunas que conforman el calendario obligatorio.

"Hay poblaciones y nodos en la provincia de Jujuy que son resistentes a la aplicación de las vacunas. Se está trabajando con Epidemiología para hacer las denuncias correspondientes porque estamos hablando de un calendario de vacunación obligatorio, lo cual deberá intervenir el Ministerio de Salud para ver qué soluciones se llevan adelante", puntualizó la referente del Hospital Materno Infantil.

Embed - PATRICIA MEYER - MP 2326 - Hospital Materno Infantil - Bajó la vacunación en Jujuy

