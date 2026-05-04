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4 de mayo de 2026 - 20:10
Jujuy.

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Ingeniera agrónoma, investigadora y docente, Magda Choque Vilca es una referente en el rescate de papas andinas y saberes ancestrales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Es jujeña,investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Magda Choque Vilca es jujeña, ingeniera agrónoma, investigadora y docente, lleva más de 30 años investigando cultivos andinos y poniendo en valor sabores que nacen en el norte argentino, como las papas andinas.

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Su trabajo la convirtió en una referente en soberanía alimentaria y en el rescate de alimentos de la región, a partir de un camino que comenzó con una pregunta sencilla y profunda: qué pasó con los alimentos que antes estaban en la mesa.

Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas
Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas

Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas

Con el paso de los años, su trabajo se consolidó como una búsqueda vinculada no solo a la producción de alimentos, sino también a la memoria, la cultura y la identidad de las comunidades del norte de nuestro país.

El rescate de las papas andinas

Hace más de tres décadas, Magda comenzó su camino casi por casualidad. Buscaba una variedad de papa específica, la huayro, pero no la encontraba en ningún lado. Esa ausencia despertó una pregunta clave: “¿Qué pasó con las papas que antes estaban en la mesa?”.

A partir de esa inquietud, inició una investigación que la llevó a convertirse en una de los principales referentes en el rescate de las papas andinas y los saberes ancestrales vinculados a estos cultivos que son parte de nuestra provincia.

Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas
Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas

Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas

"Empecé a averiguar cuáles quedaban para saber cuáles se habían perdido", contó y agregó que el tema de cultivos “me atravesaron, marcaron mi camino", relató y subrayó que su trabajo se centró en la cultura y el respeto por la tierra.

Impulsó proyectos educativos para revalorizar la cocina regional y creó una tecnicatura en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. "Durante mucho tiempo, la cocina estuvo subestimada", explicó. "Las papas andinas son otra cosa, estaban en nuestros platos y hoy se empezaron a visibilizar", sostuvo.

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