Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Magda Choque Vilca es jujeña, ingeniera agrónoma, investigadora y docente , lleva más de 30 años investigando cultivos andinos y poniendo en valor sabores que nacen en el norte argentino, como las papas andinas .

Jujuy. Sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos de más de 25 años en San Salvador de Jujuy

¡Imperdible! Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Su trabajo la convirtió en una referente en soberanía alimentaria y en el rescate de alimentos de la región, a partir de un camino que comenzó con una pregunta sencilla y profunda: qué pasó con los alimentos que antes estaban en la mesa.

La historia de Magda Choque Vilca mezcla ciencia, identidad y cocina . Desde su formación como ingeniera agrónoma y su tarea como investigadora y docente, dedicó gran parte de su vida a estudiar los cultivos andinos y a recuperar saberes ancestrales del norte argentino.

Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas

Con el paso de los años, su trabajo se consolidó como una búsqueda vinculada no solo a la producción de alimentos, sino también a la memoria, la cultura y la identidad de las comunidades del norte de nuestro país.

El rescate de las papas andinas

Hace más de tres décadas, Magda comenzó su camino casi por casualidad. Buscaba una variedad de papa específica, la huayro, pero no la encontraba en ningún lado. Esa ausencia despertó una pregunta clave: “¿Qué pasó con las papas que antes estaban en la mesa?”.

A partir de esa inquietud, inició una investigación que la llevó a convertirse en una de los principales referentes en el rescate de las papas andinas y los saberes ancestrales vinculados a estos cultivos que son parte de nuestra provincia.

Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas Magda Choque Vilca es ingeniera agrónoma especializada en cultivos andinos y papas andinas

"Empecé a averiguar cuáles quedaban para saber cuáles se habían perdido", contó y agregó que el tema de cultivos “me atravesaron, marcaron mi camino", relató y subrayó que su trabajo se centró en la cultura y el respeto por la tierra.

Impulsó proyectos educativos para revalorizar la cocina regional y creó una tecnicatura en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. "Durante mucho tiempo, la cocina estuvo subestimada", explicó. "Las papas andinas son otra cosa, estaban en nuestros platos y hoy se empezaron a visibilizar", sostuvo.