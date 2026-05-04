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4 de mayo de 2026 - 21:01
Jujuy.

Sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos de más de 25 años en San Salvador de Jujuy

La medida beneficia a los propietarios de vehículos cuya inscripción sea anterior al 31 de diciembre del 2001. Incluye también motos y ciclomotores de entre 50 cc y 200 cc.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Impuesto Automotor.

Impuesto Automotor.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que continúa vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos con más de 25 años de antigüedad, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 8122/2024.

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El beneficio alcanza a propietarios de vehículos cuya inscripción inicial sea anterior al 31 de diciembre de 2001, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para su correcta clasificación.

Según la normativa, la exención comprende automóviles de uso particular, vehículos familiares y unidades destinadas al transporte de pasajeros con capacidad de hasta ocho personas. Asimismo, de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, también incluye motocicletas y ciclomotores de entre 50 cc y 200 cc (categoría A), además de automóviles y otros vehículos de pasajeros (categoría B).

Para acceder al beneficio, los interesados deben verificar la fecha de inscripción inicial del vehículo, la cual figura en la cédula o título de propiedad. Además, es requisito no registrar deudas del Impuesto Automotor ni infracciones de tránsito al momento de realizar la solicitud.

El trámite requiere gestionar previamente el Libre Deuda de infracciones en el Juzgado de Faltas. Luego, se debe presentar una nota en la Dirección de Rentas (Hipólito Yrigoyen Nº 1328), acompañada de copia del título automotor y del certificado de Libre Deuda.

También está habilitada la opción de enviar la documentación por correo electrónico a [email protected] indicando en el asunto “Exención según Ordenanza Nº 8122/2024”. En ambos casos, los solicitantes deberán incluir sus datos personales: nombre completo, teléfono y correo electrónico, donde se notificará el estado del trámite.

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