Sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos de más de 25 años en San Salvador de Jujuy

Impuesto Automotor.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que continúa vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos con más de 25 años de antigüedad, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 8122/2024.

El beneficio alcanza a propietarios de vehículos cuya inscripción inicial sea anterior al 31 de diciembre de 2001, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para su correcta clasificación.

Según la normativa, la exención comprende automóviles de uso particular, vehículos familiares y unidades destinadas al transporte de pasajeros con capacidad de hasta ocho personas. Asimismo, de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, también incluye motocicletas y ciclomotores de entre 50 cc y 200 cc (categoría A), además de automóviles y otros vehículos de pasajeros (categoría B).

Para acceder al beneficio, los interesados deben verificar la fecha de inscripción inicial del vehículo, la cual figura en la cédula o título de propiedad. Además, es requisito no registrar deudas del Impuesto Automotor ni infracciones de tránsito al momento de realizar la solicitud.

El trámite requiere gestionar previamente el Libre Deuda de infracciones en el Juzgado de Faltas. Luego, se debe presentar una nota en la Dirección de Rentas (Hipólito Yrigoyen Nº 1328), acompañada de copia del título automotor y del certificado de Libre Deuda. También está habilitada la opción de enviar la documentación por correo electrónico a [email protected] indicando en el asunto “Exención según Ordenanza Nº 8122/2024”. En ambos casos, los solicitantes deberán incluir sus datos personales: nombre completo, teléfono y correo electrónico, donde se notificará el estado del trámite.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.