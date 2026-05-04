lunes 04 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de mayo de 2026 - 18:33
Jujuy.

Cursos de formación tecnológica para niños y adultos: cuándo y dónde serán

Este mes se concretarán cursos de formación tecnológica en San Salvador de Jujuy para personas de todas las edades.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cursosde formación tecnológica para niños y adultos (Foto ilustrativa)

Cursos de formación tecnológica para niños y adultos (Foto ilustrativa)

Arrancan una nueva propuesta de capacitaciones en San Salvador de Jujuy orientadas a fortalecer las habilidades digitales. La iniciativa incluye cursos innovadores destinados tanto a niños como a adultos, con el objetivo de promover el acceso al conocimiento y el uso responsable de la tecnología.

Lee además
Impuesto Automotor.
Jujuy.

Sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos de más de 25 años en San Salvador de Jujuy
Es jujeña,investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional
Jujuy.

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Este sábado 9 de mayo arrancan los cursos de Impresión 3D para chicos de 8 años a 13 años, donde aprenderán la parte de diseño y modelación, para luego seguir con la impresión llevándose los productos como llaveros o juegos.

También se pondrá en marcha un curso de Seguridad Informática, que es pensado para brindar herramientas clave en el uso cotidiano de dispositivos y plataformas digitales para la gente. Será desde el martes 19 de mayo, capacitación orientada principalmente a personas mayores de 18 años.

Faro del Saber - Bº Punta Diamante
Cursos de formaci&oacute;n tecnol&oacute;gica para ni&ntilde;os y adultos en Faro del Saber de Punta Diamante&nbsp;

Cursos de formación tecnológica para niños y adultos en Faro del Saber de Punta Diamante

Finalmente, desde la organización informaron que el mismo martes 19 también dará inicio el curso de Alfabetización Digital, ampliando así la oferta educativa y reafirmando el compromiso del espacio con la inclusión tecnológica y la formación continua de los vecinos.

Cómo inscribirse a los cursos

Los interesados se pueden acercar al Faro del Saber o también en la página de Facebook del Punto Digital Faro del Saber, donde están detallados todos los requisitos, luego se ingresan los datos y ya están anotados para ser parte de los cursos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos de más de 25 años en San Salvador de Jujuy

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Choque de autos en Humahuaca dejó varios heridos sobre la ruta 9

Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Lo que se lee ahora
Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Clima en Jujuy - Imagen de archivo 
Jujuy.

Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet video
Jujuy.

Detienen a dos personas por el incendio en el Estadio Federación de Básquet

Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Residencias en salud.
Jujuy.

Abren las inscripciones para las residencias de salud en Jujuy

Incendio bajo el puente Paraguay. video
Policiales.

Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel