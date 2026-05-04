Cursos de formación tecnológica para niños y adultos: cuándo y dónde serán

Cursos de formación tecnológica para niños y adultos (Foto ilustrativa)

Arrancan una nueva propuesta de capacitaciones en San Salvador de Jujuy orientadas a fortalecer las habilidades digitales. La iniciativa incluye cursos innovadores destinados tanto a niños como a adultos, con el objetivo de promover el acceso al conocimiento y el uso responsable de la tecnología.

Este sábado 9 de mayo arrancan los cursos de Impresión 3D para chicos de 8 años a 13 años, donde aprenderán la parte de diseño y modelación, para luego seguir con la impresión llevándose los productos como llaveros o juegos.

También se pondrá en marcha un curso de Seguridad Informática, que es pensado para brindar herramientas clave en el uso cotidiano de dispositivos y plataformas digitales para la gente. Será desde el martes 19 de mayo, capacitación orientada principalmente a personas mayores de 18 años.

Faro del Saber - Bº Punta Diamante Cursos de formación tecnológica para niños y adultos en Faro del Saber de Punta Diamante Finalmente, desde la organización informaron que el mismo martes 19 también dará inicio el curso de Alfabetización Digital, ampliando así la oferta educativa y reafirmando el compromiso del espacio con la inclusión tecnológica y la formación continua de los vecinos. Cómo inscribirse a los cursos Los interesados se pueden acercar al Faro del Saber o también en la página de Facebook del Punto Digital Faro del Saber, donde están detallados todos los requisitos, luego se ingresan los datos y ya están anotados para ser parte de los cursos.

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