Un incendio trágico que ahora se investiga como crimen: "Querían quemar la evidencia, a mí abuelo y a mi mamá"

La noche del domingo 26 de abril un incendio en una vivienda en inmediaciones del río Xibi Xibi , en la zona de Ciudad de Nieva en el Puente Parguay , dejó el fatal saldo de una mujer muerta. Lo que parecía un accidente, dio un vuelco y la investigación cambió de rumbo.

Celeste Fuertes es hija de la mujer fallecida en el incendio , pero aseguró que, tras hablar con su abuelo, quien estaba presente esa noche, confirmó que no fue accidental el incendio mortal. “Me dijo que fueron dos personas los que los atacaron” , dijo sobre el adulto mayor de edad que permanece internado en el hospital San Roque en terapia intensiva. “Ingresaron a la fuerza al domicilio y lo golpearon con un bloque en la cabeza y lo dejaron inconsciente”.

La joven agregó que “ mi abuelo conocía a estas personas , siempre iban a la casa y viven por el asentamiento Xibi Xibi”, y dijo que iniciaron el incendio “seguramente para quemar la evidencia y quemar a mi mamá junto con mi abuelo”.

Proyecto nuevo (7) Incendio fatal en San Salvador de Jujuy

El robo como móvil

Celeste, quien prefirió no mostrar su rostro por temor, dijo que pudo haber sido por la intención de robar plata o pertenencias de valor. “Solamente había una tele de 31 pulgadas, una licuadora, herramientas de mi abuelo y seguramente algo de dinero”.

Aseguró que espera que la cita la justicia para conocer los resultados de la autopsia y si pudieron detener a los autores del hecho. “Me da miedo y más si son entre dos o tres. Y yo quiero proteger mi identidad por miedo a que me lastimen a mí o a mi bebé”.

“Soy sola y la única familia que tenía era mi mamá y mi abuelito. Ahora yo me quedo a cargo de mi abuelito y ya no podemos volver a la casa. Lo pienso llevar conmigo”, y pidió ayuda para poder enterrar a su mamá y un lugar donde vivir con su abuelo y su hijo de dos años.

“Estoy pidiendo un apoyo para ver si algún vecino de esa zona vio algo o escuchó algo o sospecha de algo, para que se acerque a la brigada. O me manden un mensaje a mi número de Whatsapp”, dijo sobre el hecho que está siendo investigado por la justicia.

El incendio

Cerca de las 18.50 de ese domingo, personal de emergencia fue alertado que en el sector bajo del Puente Paraguay se estaba quemando una vivienda precaria ubicada al margen del río. Rompieron una de las puertas de acceso para ingresar, luego de escuchar pedidos de auxilio desde el interior.

Lograron rescatar a un hombre mayor de edad, de aproximadamente 75 años, quien presentaba quemaduras en la zona de la cabeza. La densa humareda y la intensidad de las llamas impidieron tanto la visibilidad como el ingreso seguro al inmueble. Durante la inspección, los rescatistas encontraron el cuerpo completamente calcinado de la mujer.

Un detenido

Un hombre quedó detenido en el marco de la investigación por el incendio en un asentamiento de San Salvador de Jujuy, en el sector de Ciudad de Nieva, bajo el puente Paraguay. El caso se investiga como homicidio de una mujer de 41 años y tentativa de homicidio de un adulto mayor de 75, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque.

La causa avanza en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 5, a cargo del fiscal Diego Funes. En las últimas horas, efectivos concretaron la detención de un sujeto que aparece vinculado al hecho. De acuerdo con los primeros datos, el detenido sería conocido de las víctimas y habría actuado con otras personas. La investigación mantiene esa línea y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.