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26 de abril de 2026 - 13:31
Jujuy.

Una garrafa en llamas puso en riesgo una casa en Alto Comedero: lograron sofocar el incendio

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 11 de la mañana. Una vecina pidió ayuda cuando su garrafa comenzó a prenderse fuego dentro de su domicilio.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Una garrafa en llamas casi provoca un incendio en una vivienda.

Una garrafa en llamas casi provoca un incendio en una vivienda.

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El personal policial realizaba recorridos preventivos por el sector en el móvil Halcón 18 cuando fue alertado por una vecina que pedía auxilio de manera desesperada. Según la información brindada, la mujer advirtió que una garrafa se había prendido fuego dentro de su domicilio, ubicado en la manzana AP 23.

Rápida intervención ante el peligro de explosión

Ante el peligro inminente de explosión y la posibilidad de que el fuego se propagara en la vivienda, los efectivos intervinieron de inmediato. El procedimiento fue encabezado por el jefe de cuadrante, comisario Armando Carrillo, junto al sargento ayudante Edgardo Jurado, quienes se encontraban patrullando la zona.

Con un rápido accionar, los uniformados lograron sofocar el principio de incendio y desconectar el envase de gas. De esta manera, pusieron a salvo a la propietaria de la vivienda y evitaron que se produjeran daños mayores.

Garrafa en llamas

La vecina agradeció el accionar policial

Tras controlar la situación, la vecina agradeció la intervención de los efectivos, quienes actuaron rápidamente para evitar que el incidente pasara a mayores. El episodio destacó la importancia de los recorridos de prevención en distintos sectores de Alto Comedero.

Cómo puede prenderse fuego una garrafa

Una garrafa puede generar una situación de riesgo cuando existe una fuga de gas y esa pérdida entra en contacto con una hornalla encendida, un fósforo, un encendedor, una chispa eléctrica o cualquier fuente de calor cercana.

En muchos casos, el fuego se produce por pérdidas en la válvula, el regulador, la manguera o las conexiones. También puede ocurrir cuando la garrafa está mal instalada, cuando se usan elementos deteriorados o cuando el envase se encuentra demasiado cerca de una cocina, brasero u otra fuente de calor.

Ante una situación de este tipo, el principal peligro es que el fuego se propague dentro de la vivienda o que el envase quede expuesto a altas temperaturas. Por eso, se recomienda no manipular la garrafa si no se sabe cómo actuar, alejar a las personas del lugar, ventilar el ambiente si es seguro hacerlo, cortar la electricidad desde afuera si corresponde y llamar de inmediato a emergencias.

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