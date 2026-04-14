El precio del mantenimiento y limpieza de una estufa arranca en 70 mil pesos

Mantenimiento y limpieza de artefactos antes del comienzo del frío.

Con la llegada del otoño y las primeras mermas en las temperaturas, crece la necesidad de encender estufas y otros artefactos a gas en los hogares. En ese contexto, especialistas recomiendan realizar una revisión previa para evitar fallas, mejorar el funcionamiento de los equipos y, sobre todo, prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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Marcelo Castro, gasista matriculado (MP 673) explicó a TodoJujuy que el mantenimiento de un artefacto a gas no se limita únicamente a una limpieza superficial. La tarea incluye una revisión integral del equipo para comprobar que funcione de manera segura y eficiente.

“Hoy un trabajo de mantenimiento no es solo la limpieza, es controlar todos los inyectores, todas las cosas. Están entre 70 mil pesos en adelante, más los repuestos , alguna cosa que haya que cambiar”, detalló.

Esto significa que el costo final puede variar según el estado de la estufa, la necesidad de reemplazar piezas y el tipo de reparación que requiera el artefacto. En algunos casos, además de la limpieza, puede ser necesario cambiar elementos deteriorados o resolver obstrucciones que afectan la combustión.

Peligro por estufas o braseros: cómo evitar incendios en las casas (Foto ilustrativa) Peligro por estufas o braseros: cómo evitar incendios en las casas (Foto ilustrativa)

Por qué es importante revisar los artefactos antes del frío

El especialista remarcó que todos los artefactos a gas deben recibir mantenimiento periódico, especialmente antes del inicio de la temporada invernal. Entre ellos, mencionó principalmente a las estufas y los calefones.

“Siempre hay que hacer un mantenimiento de todo lo que son los artefactos a gas. Principalmente las estufas, los calefones. Controlar desde que las ventilaciones estén permeables, que el monóxido salga hacia el exterior y no se quede adentro, que es lo que en general sucede cuando no hay un buen mantenimiento en las estufas”, explicó.

También insistió en que este tipo de controles debe hacerlo una persona capacitada. “El mantenimiento hay que hacerlo cada año Tratar de hacer que sea siempre controlado por una persona idónea, un gasista matriculado”, señaló.

Cuáles son las señales de alerta en una estufa

Uno de los primeros indicadores de que algo no está funcionando bien es el color de la llama. Castro explicó que una combustión correcta debe generar una llama azul. Cuando cambia de color, puede haber un problema.

“Lo primero que se puede notar o ver, tratar de identificar que la llama siempre sea azul. Cuando empieza a ser naranja porque ya tiene mucho hollín o posiblemente está tapada la ventilación y empieza a hacer una mala combustión del gas, y largando monóxido de carbono al interior”, advirtió.

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En el caso de las estufas de tiro balanceado, también hay otra señal visible dentro de la vivienda. “Por lo general, la pared se empieza a pintar, se empieza a ver una mancha negra sobre la estufa, que está saliendo el monóxido de carbono en el interior del domicilio”, agregó.

Otros problemas frecuentes

Otra situación habitual aparece cuando las estufas pasan muchos meses sin usarse y vuelven a encenderse con la llegada del frío. En ese tiempo, pueden acumular suciedad, hollín e incluso insectos.

“Siempre primero hay que tratar de hacer una limpieza general, sacando todo el hollín, sacando todos los residuos”, sostuvo el gasista.