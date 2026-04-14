martes 14 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de abril de 2026 - 20:18
Jujuy.

El precio del mantenimiento y limpieza de una estufa arranca en 70 mil pesos

Llega el frío y es importante el mantenimiento de una estufa, que no es solo limpieza: también incluye control de inyectores, ventilación y posibles fallas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Mantenimiento y limpieza de artefactos antes del comienzo del frío.

Mantenimiento y limpieza de artefactos antes del comienzo del frío.

Lee además
Ezequiel Atauche en Alto Comedero.
Jujuy.

Ezequiel Atauche en Alto Comedero: "La seguridad debe ser una prioridad en la agenda de la provincia"
Trata de personas exprés (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Cuánto cuesta el mantenimiento de una estufa

Marcelo Castro, gasista matriculado (MP 673) explicó a TodoJujuy que el mantenimiento de un artefacto a gas no se limita únicamente a una limpieza superficial. La tarea incluye una revisión integral del equipo para comprobar que funcione de manera segura y eficiente.

“Hoy un trabajo de mantenimiento no es solo la limpieza, es controlar todos los inyectores, todas las cosas. Están entre 70 mil pesos en adelante, más los repuestos, alguna cosa que haya que cambiar”, detalló.

Esto significa que el costo final puede variar según el estado de la estufa, la necesidad de reemplazar piezas y el tipo de reparación que requiera el artefacto. En algunos casos, además de la limpieza, puede ser necesario cambiar elementos deteriorados o resolver obstrucciones que afectan la combustión.

Peligro por estufas o braseros: cómo evitar incendios en las casas (Foto ilustrativa)
Peligro por estufas o braseros: cómo evitar incendios en las casas (Foto ilustrativa)

Peligro por estufas o braseros: cómo evitar incendios en las casas (Foto ilustrativa)

Por qué es importante revisar los artefactos antes del frío

El especialista remarcó que todos los artefactos a gas deben recibir mantenimiento periódico, especialmente antes del inicio de la temporada invernal. Entre ellos, mencionó principalmente a las estufas y los calefones.

“Siempre hay que hacer un mantenimiento de todo lo que son los artefactos a gas. Principalmente las estufas, los calefones. Controlar desde que las ventilaciones estén permeables, que el monóxido salga hacia el exterior y no se quede adentro, que es lo que en general sucede cuando no hay un buen mantenimiento en las estufas”, explicó.

También insistió en que este tipo de controles debe hacerlo una persona capacitada. “El mantenimiento hay que hacerlo cada año Tratar de hacer que sea siempre controlado por una persona idónea, un gasista matriculado”, señaló.

Cuáles son las señales de alerta en una estufa

Uno de los primeros indicadores de que algo no está funcionando bien es el color de la llama. Castro explicó que una combustión correcta debe generar una llama azul. Cuando cambia de color, puede haber un problema.

“Lo primero que se puede notar o ver, tratar de identificar que la llama siempre sea azul. Cuando empieza a ser naranja porque ya tiene mucho hollín o posiblemente está tapada la ventilación y empieza a hacer una mala combustión del gas, y largando monóxido de carbono al interior”, advirtió.

La gente profundiza el encendido de estufas y calefactores, entre otros elementos de calefacción.
Consejos para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.

Consejos para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.

En el caso de las estufas de tiro balanceado, también hay otra señal visible dentro de la vivienda. “Por lo general, la pared se empieza a pintar, se empieza a ver una mancha negra sobre la estufa, que está saliendo el monóxido de carbono en el interior del domicilio”, agregó.

Otros problemas frecuentes

Otra situación habitual aparece cuando las estufas pasan muchos meses sin usarse y vuelven a encenderse con la llegada del frío. En ese tiempo, pueden acumular suciedad, hollín e incluso insectos.

“Siempre primero hay que tratar de hacer una limpieza general, sacando todo el hollín, sacando todos los residuos”, sostuvo el gasista.

Embed - El precio del mantenimiento y limpieza de una estufa arranca en 70 mil pesos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ezequiel Atauche en Alto Comedero: "La seguridad debe ser una prioridad en la agenda de la provincia"

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Política tributaria y recaudación: anunciaron un paquete de medidas fiscales

Créditos UVA: "La unidad UVA ha crecido más de un 13.200%"

FNE 2026: conocé a las 49 candidatas del Colegio Divino Redentor

Lo que se lee ahora
Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral video
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Devaluación del peso boliviano: cuánto te dan por $1.000 argentinos
Mundo.

Devaluación del peso boliviano: cuánto te dan por $1.000 argentinos

Emiliano Endrizzi. video
Jujuy.

El descargo de Emiliano Endrizzi: "Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios"

Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34
País.

Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

Llega una nueva edición de la Feria Campesina a la Vieja Estación
Jujuy.

Llega una nueva edición de la Feria Campesina a la Vieja Estación

Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral video
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel