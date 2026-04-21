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21 de abril de 2026 - 10:10
Sociedad.

Cuáles son los cambios en el subsidio para las garrafas de gas

El nuevo modelo de ayuda energética tiene como objetivo reordenar el sistema de subsidios destinado al gas envasado. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevo subsidio para garrafas.

Nuevo subsidio para garrafas.

El Gobierno lanzó un nuevo esquema de ayuda para la compra de garrafas, que sustituye al tradicional Programa Hogar e introduce modificaciones tanto en el sistema de cobro como en las condiciones para acceder. La iniciativa se inscribe dentro de una reorganización más amplia del subsidio energético.

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La propuesta se canaliza mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), plataforma en la que los usuarios deben anotarse para poder obtener la asistencia.

Nuevo subsidio para garrafas.

Este sistema cruza información proveniente de la Anses y de otros organismos con el fin de analizar la condición socioeconómica de cada grupo familiar.

El valor de la asistencia se estableció en $9.593 por cada garrafa de 10 kilos y se otorga a través de un reintegro que se acredita en una cuenta bancaria o billetera virtual. El esquema prevé la cobertura de hasta dos unidades por mes entre abril y septiembre, mientras que el resto del año se contempla una.

El nuevo esquema de asistencia energética busca reorganizar los subsidios al gas envasado.

La ayuda está destinada a familias de ingresos bajos que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Para determinar quiénes califican, el Gobierno analiza datos vinculados a ingresos, patrimonio y composición del hogar.

Subsidio garrafas 2026: quiénes pueden acceder al beneficio

El nuevo sistema apunta a asistir a los grupos más vulnerables que dependen del gas envasado. Entre las condiciones principales para acceder se incluyen:

  • No disponer de acceso a la red de gas natural.
  • Contar con ingresos que se ajusten a los topes fijados.
  • Figurar inscripto en el registro ReSEF.
  • Superar la evaluación socioeconómica correspondiente al grupo familiar.
Sin el programa Hogar, el Gobierno entrega un nuevo subsidio en garrafas.

El trámite se realiza de manera digital a través del sitio oficial de subsidios (https://www.argentina.gob.ar/subsidios), donde los usuarios deben cargar su información personal.

Cambios clave en el nuevo subsidio energético

El nuevo modelo incorpora cambios significativos en comparación con el anterior:

  • El beneficio se otorga mediante reintegro y no de forma directa.
  • La inscripción se concentra en un único registro.
  • Se emplea información de Anses para analizar los ingresos.
  • Se refuerzan los mecanismos de control sobre quienes reciben la asistencia.

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