jueves 11 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de junio de 2026 - 17:05
Sociedad.

Trucos caseros infalibles para quitar manchas de aceite de la ropa

Este tipo de suciedad es de las más difíciles de eliminar y el agua por sí sola no alcanza. Qué alternativas usar con otros productos caseros.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las manchas de aceite en la ropa son difíciles pero no imposibles.

Las manchas de aceite en la ropa son difíciles pero no imposibles.

Las manchas de aceite sobre prendas de jean suelen ser de las más complicadas de quitar. Ya sea por cocinar, comer fuera de casa o por algún descuido cotidiano, la grasa queda impregnada en las fibras del tejido y puede estropear el pantalón si no se interviene a tiempo.

Lee además
Cómo quitar manchas amarillas de la ropa blanca.
Hogar.

Terminá con las manchas amarillas en la ropa blanca usando este truco casero que no falla
Cómo eliminar manchas de café en la ropa con un truco casero sencillo.
Sociedad.

Cómo eliminar manchas de café en la ropa con un truco casero sencillo

Sin embargo, hay un método casero que ayuda a eliminarlas sin necesidad de frotar en exceso ni deteriorar la tela denim.

Las manchas de aceite y grasa son de las más temidas en general.

Este método doméstico también resulta efectivo incluso cuando se trata de manchas secas o que permanecen en la ropa desde hace varios días. La ventaja principal es que no exige el uso de productos caros ni procedimientos complejos. Basta con un elemento habitual que suele encontrarse en cualquier cocina doméstica: harina de maíz.

Paso a paso para aplicar el truco

  • Extendé la prenda sobre una superficie lisa, asegurándote de que la mancha quede a la vista y lo más estirada posible.
  • Distribuí una cantidad abundante de harina de maíz sobre el área manchada. Este ingrediente natural funciona como un absorbente natural, ayudando a retirar la grasa impregnada en las fibras textiles.
  • Dejá actuar el producto casero entre 30 y 60 minutos, evitando tocar o frotar la tela denim. En ese lapso de tiempo, la harina irá absorbiendo el aceite.
La facilidad con la que se puede generar una mancha en una prenda es inversamente proporcional a sacarla.
  • Por último, quitá el excedente con un cepillo suave o una toalla seca, sin ejercer presión sobre la zona.
  • Luego, lavá la prenda de jean de manera habitual, idealmente con agua tibia y un jabón suave. Si todavía quedaran restos de la mancha, es posible repetir el procedimiento casero antes de proceder al secado final.
  • Este sistema doméstico funciona porque la harina de maíz logra absorber la grasa sin expandirla ni hacerla penetrar más en el tejido textil. A diferencia de otros productos de limpieza como detergentes fuertes o quitamanchas industriales, no modifica el color original ni la textura del pantalón de jean.
Cómo quitar las manchas de aceite de la ropa.

¿Qué tipo de mezclilla funciona mejor?

El truco casero puede aplicarse en distintos tipos de denim, ya sea mezclilla gruesa, telas con elasticidad (stretch) o el jean clásico tradicional. En el caso de prendas delicadas o con terminaciones especiales, lo aconsejable es realizar una prueba previa en un sector poco visible de la ropa denim.

Consejos adicionales

  • No humedezcas la zona antes de colocar la harina de maíz, porque el agua puede hacer que la mancha de aceite se adhiera aún más a la tela.
  • Evitá utilizar la secadora hasta asegurarte de que el aceite haya desaparecido por completo.
  • Cuando la mancha reciente, la eficacia del método suele ser todavía mayor.
  • Por otra parte, además de la harina de maíz, algunas personas también recurren a la fécula de papa o al talco, aunque los resultados pueden variar dependiendo del tipo de tejido denim.
Las manchas de aceite en la ropa son difíciles pero no imposibles.

Lo fundamental es intervenir con rapidez y evitar mojar la zona antes de aplicar el producto absorbente. Este procedimiento casero también puede emplearse en camperas de jean, faldas denim u otras prendas claras, siempre asegurándose de que no queden restos visibles antes del lavado definitivo.

Este recurso casero viral ganó popularidad en redes sociales debido a su eficacia comprobada y a la rapidez de acción. Se trata de una alternativa sencilla y práctica para quienes buscan mantener sus prendas en buen estado sin utilizar productos químicos ni recurrir a procesos costosos de limpieza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Terminá con las manchas amarillas en la ropa blanca usando este truco casero que no falla

Cómo eliminar manchas de café en la ropa con un truco casero sencillo

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero efectivo

Los jubilados ya pueden ver su recibo de haberes desde la app de Anses: cómo acceder

El Mundial también se juega en las parroquias de Jujuy

Lo que se lee ahora
20 personas fueron evacuadas tras el incendio en un departamento. video
Sociedad.

Incendio en Belgrano: evacuaron a 20 vecinos y asistieron a dos adultos mayores

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Apertura del Mundial 2026.
EN VIVO.

Con la ceremonia inaugural y el primer partido, empezó el Mundial 2026

Cuánto cuesta una picada en Jujuy para el Mundial 2026: precios, opciones y qué incluyen video
Jujuy.

Cuánto cuesta una picada en Jujuy para el Mundial 2026: precios, opciones y qué incluyen

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel