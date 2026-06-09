Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero efectivo.

Las manchas en la ropa, especialmente en la zona de las axilas , son un problema habitual que afecta la apariencia de las prendas y muchas veces resulta difícil de eliminar . Sin embargo, existe un truco casero efectivo que permite combatirlas de manera sencilla y mejorar el cuidado de la ropa sin recurrir a procesos complejos.

Hogar. Eliminá las manchas de la madera con este truco fácil que solo necesita un ingreidente

Cuidar la higiene y el estado de la vestimenta no solo impacta en la imagen que proyectamos, sino que también refleja hábitos de autocuidado y bienestar general . Mantener las prendas limpias y en buen estado contribuye además a la salud de la piel y a una mejor sensación de confort en el día a día.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) subraya que las prácticas de autocuidado contribuyen a fortalecer la autoestima , reducir los niveles de estrés y potenciar el bienestar general . En ese sentido, sostener hábitos diarios de aseo y mantener la vestimenta limpia , en buenas condiciones y sin suciedad constituye una parte esencial del cuidado integral de la persona.

No obstante, aun siguiendo rutinas de higiene y cuidado personal , existe un inconveniente muy habitual entre quienes procuran mantener una buena imagen: las marcas de desodorante que aparecen en la zona de las axilas de camisas y blusas.

Este tipo de residuos, que con frecuencia adoptan tonos amarillentos o blanquecinos, suelen resultar difíciles de quitar con un lavado convencional y terminan otorgándole a la prenda un aspecto descuidado o envejecido. Sin embargo, hay una solución casera sencilla y eficaz para este problema: el empleo de agua oxigenada.

Después de 30 o 60 minutos de haber aplicado agua oxigenada, hay que lavar la prenda como de costumbre con agua fría o tibia.

Truco: Usá el agua oxigenada para las manchas de desodorante en la ropa

El peróxido de hidrógeno, conocido popularmente como agua oxigenada, es un compuesto de uso doméstico que se caracteriza por sus efectos desinfectantes y su capacidad blanqueadora. En el caso de las manchas provocadas por el desodorante, su acción consiste en desintegrar los restos químicos que surgen de la interacción entre el sudor, las sales corporales y componentes presentes en el desodorante, como las sales de aluminio.

Para utilizarlo de forma adecuada, basta con combinar en proporciones iguales agua oxigenada —idealmente al 3%— y agua corriente.

A continuación, aplica la mezcla sobre el área afectada de la prenda y deja que actúe durante aproximadamente 30 a 60 minutos, según el nivel de suciedad o la intensidad de la mancha. Una vez transcurrido ese tiempo, lava la ropa de manera habitual, utilizando agua fría o tibia.

Como alternativa al desodorante, también se utilizan alumbre natural en piedra.

En el caso de camisas o blusas blancas, existe la posibilidad de usar el agua oxigenada directamente, sin diluirla; no obstante, se recomienda siempre realizar una prueba previa en una parte pequeña y poco visible del tejido para comprobar que no genere daños ni alteraciones en la tela.

Este procedimiento no solo contribuye a eliminar las marcas visibles, sino que además ayuda a neutralizar los olores persistentes en esa zona de la prenda, logrando un resultado final más fresco y limpio.

Cómo evitar que el desodorante manche las camisa y blusas

La mejor estrategia siempre es prevenir el problema antes de que aparezca. Para ello, se pueden incorporar algunos hábitos simples en la rutina diaria que ayudan a evitar que el desodorante deje marcas en la ropa que más usas.

El mejor truco casero para limpiar las manchas de desodorante en las axilas de camisas y blusas.

Uno de los más importantes consiste en esperar unos minutos hasta que el desodorante o antitranspirante se haya secado por completo antes de ponerse la prenda. De esta manera, se disminuye el contacto directo entre los componentes del producto y las fibras del tejido.

Otra recomendación importante es optar por desodorantes libres de aluminio, ya que este componente es uno de los principales causantes de las manchas en las prendas. En la actualidad, también existen opciones más naturales o formulaciones especialmente desarrolladas para minimizar la aparición de residuos en la ropa.

Por otra parte, lavar las prendas tras cada uso, en vez de dejarlas acumuladas sin limpieza durante varios días, ayuda a evitar que los restos de sudor y desodorante se adhieran con mayor intensidad a las fibras del tejido.

Este producto de uso doméstico tiene propiedades desinfectantes y blanqueadoras, por eso se puede usar para la limpieza y el cuidado de la ropa.

Agua oxigenada: un aliado para el cuidado de la ropa

El peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, es un compuesto muy polivalente que puede emplearse en distintos usos dentro del cuidado textil. Una de sus aplicaciones consiste en incorporar aproximadamente media taza durante el ciclo de lavado para lograr una desinfección más profunda de las prendas, en especial en el caso de ropa interior, toallas o vestimenta infantil.

Este tipo de procedimiento resulta especialmente útil en épocas de circulación de gripe o cuando conviven personas enfermas en el hogar, ya que contribuye a la eliminación de bacterias y virus sin necesidad de recurrir a productos químicos de mayor agresividad.

También resulta efectiva para remover manchas complejas, como las provocadas por sangre, vino tinto o césped. En estos casos, lo aconsejable es colocar el producto directamente sobre la zona afectada, dejarlo actuar durante unos minutos y proceder luego al lavado inmediato. Además, puede contribuir a recuperar la blancura original de las prendas claras, sin deteriorar las fibras como suele ocurrir con la lavandina.

Manchas de desodorante en las axilas.

Por su variedad de aplicaciones, el peróxido de hidrógeno se convierte en un recurso muy útil dentro del hogar. A esto se suma que es accesible, económico y seguro cuando se emplea con las precauciones adecuadas.

Alternativas naturales para reemplazar el desodorante

Existen distintas alternativas de origen natural que pueden sustituir al desodorante tradicional, contribuyendo a controlar el mal olor sin recurrir a sustancias químicas fuertes. Uno de los más utilizados es el bicarbonato de sodio, debido a su capacidad para neutralizar olores y absorber la humedad. Por su parte, el vinagre de manzana, aplicado con un algodón, ayuda a reducir las bacterias responsables del mal olor.

El aceite de coco también se destaca por sus propiedades antimicrobianas y puede combinarse con aceites esenciales como el de árbol de té o lavanda para potenciar su efecto. A esto se suman otras opciones como el alumbre natural en piedra, el limón —con la precaución necesaria por la sensibilidad al sol— y la maicena, utilizada como desodorante en seco. En conjunto, se trata de alternativas eficaces y respetuosas con la piel.

El mejor truco casero para limpiar las manchas de desodorante.

El mal aspecto de las manchas de desodorante en las axilas

Las camisas y blusas que presentan restos de desodorante en la zona de las axilas generan una percepción poco favorable, ya que transmiten una imagen de descuidado y falta de higiene.

Estas manchas, generalmente blanquecinas o amarillentas, pueden aparecer incluso en prendas recién lavadas, deteriorando su aspecto y limitando su uso junto a otras combinaciones de ropa. Asimismo, pueden provocar una impresión desfavorable en ámbitos laborales o situaciones sociales.

Por el contrario, una camisa o blusa en perfecto estado, sin rastros de desodorante en la zona de las axilas, comunica una sensación de orden, higiene personal y profesionalismo. El buen estado de la vestimenta también refleja atención por los detalles y una actitud de respeto tanto hacia uno mismo como hacia los demás.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la higiene personal es fundamental para prevenir enfermedades infecciosas.

Evitar este tipo de marcas habituales contribuye a proyectar seguridad y confianza, sobre todo en contextos laborales o sociales. A su vez, una prenda limpia, cuidada y correctamente planchada puede influir positivamente en la forma en que los demás nos perciben, generando una primera impresión favorable.

El cuidado de la imagen personal no se limita únicamente a lo estético: también tiene impacto en el estado de ánimo y en la autoestima.