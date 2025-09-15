lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 16:46
Hogar.

Eliminá las manchas de la madera con este truco fácil que solo necesita un ingreidente

En un lapso inferior a los cuatro minutos, recuperará su condición original. Esta es una alternativa eficaz, barata y que se encuentra en todos los hogares.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Una persona limpiando una mesa de madera.&nbsp;

Una persona limpiando una mesa de madera. 

La limpieza en el hogar requiere más que constancia, y un buen truco es aprender a tratar cada superficie según sus particularidades. Entre los materiales que suelen dar más trabajo se encuentra la madera, presente en mesas, sillas, armarios, puertas o estantes, que necesitan cuidados específicos para mantenerse en buen estado y conservar su aspecto original.

Mantener una higiene adecuada no solo favorece un entorno saludable para quienes habitan la casa, sino que también mejora la estética del espacio, logrando que se vea ordenado y agradable. Así, la limpieza deja de ser solo una rutina y se convierte en una forma de preservar tanto la salud como la belleza del hogar.

El truco para limpiar las manchas de la madera.

Si te sientes incapaz de dar con una solución eficaz, no te preocupes: en esta nota te compartimos un método infalible. Se trata de una alternativa sencilla, económica y disponible en prácticamente cualquier hogar.

El truco para que salgan las manchas de la madera

El recurso más efectivo para eliminar este tipo de manchas es utilizar pasta dental común, evitando aquellas formuladas para blanquear. Este procedimiento resulta útil porque la pasta contiene partículas abrasivas suaves, como el carbonato de calcio, que facilitan la remoción de suciedad y marcas sin dañar la superficie de la madera ni provocar arañazos.

Gracias a estos ingredientes, se logra una limpieza cuidadosa y localizada, retirando los residuos adheridos y devolviendo el brillo natural del material.

En menos de 4 minutos volverá a su estado natural.

Cómo usarlo

El proceso es bastante simple de ejecutar. Se aconseja optar por una pasta dental convencional, evitando las versiones blanqueadoras o en formato gel. Aplica una pequeña cantidad sobre un paño blanco limpio y frota suavemente la mancha siguiendo la dirección de la veta de la madera.

Después de aproximadamente un minuto, se deben retirar los residuos de pasta y evaluar cómo quedó la superficie. Si la mancha aún es visible, se puede repetir el procedimiento una vez más, cuidando no presionar demasiado para no dañar el material.

Entre los beneficios de esta técnica se encuentra que la composición de la pasta, con agentes limpiadores suaves y un pH neutro o ligeramente alcalino, permite deshacer las sustancias más resistentes sin afectar el barniz ni el color natural de la madera. Además, esta solución es útil para neutralizar olores, especialmente cuando provienen de líquidos derramados.

La limpieza del hogar cumple un papel fundamental por diversas razones.

En el caso de que el mueble tenga un valor especial o sea una pieza antigua, lo más prudente es recurrir a la orientación de un experto en restauración o carpintería. Como medida de precaución adicional, se sugiere probar el método en un área discreta para asegurarse de que sea compatible con el tipo de madera en cuestión.

Emplear la pasta de dientes como recurso casero representa una alternativa eficaz, práctica y económica para solucionar uno de los problemas más frecuentes en los hogares, ayudando a mantener y preservar la integridad de los muebles de madera.

Otras formas de limpiar la madera

Existen soluciones caseras que permiten mantener la madera reluciente y en buen estado. Una alternativa consiste en mezclar aceite de linaza con alcohol isopropílico en proporciones iguales y aplicar la preparación sobre la superficie con un paño limpio.

Esta es una alternativa eficaz, barata y que se encuentra en todos los hogares.

Se recomienda dejar que la mezcla actúe durante unos diez minutos y, posteriormente, retirar los excesos con un paño de algodón suave.

Otro recurso eficaz es el té negro, ya que sus taninos ayudan a eliminar la acumulación de cera en la madera. Para emplearlo correctamente, se deja enfriar, se impregna un paño con la infusión y se frota siguiendo siempre la dirección de la veta del material.

