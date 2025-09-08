El truco para erradicar las moscas de tu casa que nunca falla: dos remedios naturales como solución

Tras semanas de lluvias intensas , finalmente la meseta disfruta de días soleados . Sin embargo, con el regreso del sol también aparecen pequeños insectos y arácnidos —como moscas y arañas — que se infiltran por cualquier grieta. Aunque la mayoría no son un riesgo para la salud , su presencia puede causar molestias .

Por ello, los especialistas están aprovechando estos días para compartir consejos prácticos que ayuden a mantenerlos alejados de baños, cocinas y dormitorios .

Aunque la limpieza profunda y constante sigue siendo fundamental para mantener los insectos fuera del hogar , también existen métodos preventivos adicionales . Contrario a lo que muchos podrían imaginar, es posible alejar plagas de manera efectiva sin recurrir a químicos fuertes que puedan afectar la salud de quienes viven en la casa .

En este contexto, los remedios caseros de Georgia , conocida en TikTok como @cleanwithgeorgia , se volvieron muy populares . Con más de 186 mil reproducciones , la influencer ha compartido alternativas naturales para controlar hormigas, moscas y arañas dentro del hogar , evitando el uso de productos tóxicos .

“No recuerdo la última vez que tuve moscas de la fruta en casa”

“Si odias las arañas y los bichos en tu casa, este vídeo es para ti”, comenzó Georgia en una de sus más recientes publicaciones. La influencer compartió una mezcla casera que “solo lleva dos ingredientes”, por lo que asegura que “vale totalmente la pena probarla”.

Además, explicó que sus métodos prometen mantener alejadas “las hormigas y las moscas de la fruta, y con suerte tendrás una primavera y un verano libres de insectos”. Para repeler específicamente a las arañas, recomendó mezclar “media taza de agua y de 15 a 20 gotas de aceite de menta” y rociar la preparación sobre los posibles puntos de ingreso al hogar.

Para espantar a cualquier insecto, la experta propone soluciones caseras.

No obstante, la especialista precisó que esta medida por sí sola no alcanza. Para lograr un efecto más efectivo, aconseja colocar “un poco de aceite de menta en una sartén para disuadir a los bichos y limpiar bien el suelo”.

Asimismo, indicó que “en los lugares de difícil acceso, echa un poco de aceite de menta en un plumero y repasa todas las zonas donde puedan estar las telarañas”.

Dos remedios naturales de una experta en limpieza.

Por otro lado, Georgia compartió un método alternativo para mantener a los insectos alejados: “Colocar unos palitos de canela cerca de los puntos de entrada, ya que es una especia picante y no les gusta”, detalló.

Esta estrategia, además de mantener a moscas y arañas a raya, “también disuade a las hormigas, así que mato dos pájaros de un tiro”.

La especialista señaló que, gracias a estas técnicas, “no recuerda la última vez que vio moscas en su casa”, y atribuye parte del éxito al uso de “vinagre de sidra de manzana y jabón” al limpiar los pisos. Este truco resulta especialmente efectivo porque “a las arañas les encantan los ambientes húmedos”.